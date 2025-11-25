Die Saison ist zwar noch lang und bis zum Sommertransferfenster sind es noch viele Monate, dennoch hat Real Madrid seinen ersten Transfer offenbar bereits so gut wie eingetütet.
Xabi Alonso gilt als ganz großer Befürworter! Real Madrid macht offenbar ersten Transfer für den Sommer 2026 vorzeitig perfekt
Dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano zufolge wird Real Madrid Nico Paz vom FC Como zurückzuholen. Der 21-Jährige habe einer Rückkehr zu seinem früheren Verein bereits zugestimmt. Die Rückkaufklausel, die sich Real bei Paz' Abgang zu Como sicherte und bei zehn Millionen Euro liegen soll, sei noch nicht im Januar gültig und Como möchte den offensiven Mittelfeldspieler zumindest bis Sommer behalten, heißt es. Besonders Trainer Xabi Alonso gilt als Befürworter einer Rückholaktion des Linksfußes.
Paz zog mit seinen starken Leistungen in Italien das Interesse zahlreicher Top-Klubs in Europa auf sich. So soll Tottenham Hotspur ein Angebot über 70 Millionen Euro für den argentinischen Nationalspieler abgegeben haben, das Como jedoch ablehnte. Auch bei Bayer Leverkusen galt er zeitweise als potenzieller Nachfolger für Florian Wirtz, der zum FC Liverpool gewechselt war.
Real Madrid verkaufte Nico Paz für 6 Millionen Euro an Como
Paz wechselte 2016 als Jugendspieler zu Real Madrid und stieg bis in die Castilla-Mannschaft (Reservemannschaft von Real) auf. Bevor er jedoch sein Debüt in der Profimannschaft geben konnte, verkauften die Blancos ihn im Sommer 2024 für sechs Millionen Euro - aber eben mit einer ausgehandelten Rückkaufklausel - an den FC Como. Dort avancierte er sofort zum Schlüsselspieler.
Auch in der aktuellen Saison überzeugt der Argentinier: In 13 Einsätzen erzielte er bereits fünf Tore und bereitete vier weitere vor. Unter Como-Trainer und Barcelona-Legende Cesc Fabregas belegt das Team derzeit einen starken sechsten Platz in der Serie A. Paz' Vertrag in Como ist noch bis 2028 gültig.
Nico Paz: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26 im Überblick
- Spiele: 13
- Tore: 5
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: 2
- Rote und Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.153