Xabi Alonso gilt als ganz großer Befürworter! Real Madrid macht offenbar ersten Transfer für den Sommer 2026 vorzeitig perfekt

Dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano zufolge wird Real Madrid Nico Paz vom FC Como zurückzuholen. Der 21-Jährige habe einer Rückkehr zu seinem früheren Verein bereits zugestimmt. Die Rückkaufklausel, die sich Real bei Paz' Abgang zu Como sicherte und bei zehn Millionen Euro liegen soll, sei noch nicht im Januar gültig und Como möchte den offensiven Mittelfeldspieler zumindest bis Sommer behalten, heißt es. Besonders Trainer Xabi Alonso gilt als Befürworter einer Rückholaktion des Linksfußes.

Paz zog mit seinen starken Leistungen in Italien das Interesse zahlreicher Top-Klubs in Europa auf sich. So soll Tottenham Hotspur ein Angebot über 70 Millionen Euro für den argentinischen Nationalspieler abgegeben haben, das Como jedoch ablehnte. Auch bei Bayer Leverkusen galt er zeitweise als potenzieller Nachfolger für Florian Wirtz, der zum FC Liverpool gewechselt war.