Dennis Klose

WWE Road to Royal Rumble Tour in Deutschland, Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für Wrestling bei RAW und SmackDown bestellen

Wrestling-Fans aufgepasst: Die WWE bringt ihre Road to Royal Rumble-Tour im Januar nach Deutschland. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Tickets bekommt.

Deutsche Wrestling-Fans dürfen sich im Januar 2026 auf echte Highlights freuen: Die WWE (World Wrestling Entertainment) mit den Superstars CM Punk, Cody Rhodes, Seth Rollins & Co. kommt mit gleich vier Live-Shows nach Deutschland. Neben den Road to Royal Rumble-Events in Leipzig und Mannheim macht auch Friday Night SmackDown in Berlin Station – und Monday Night Raw kommt live nach Düsseldorf. 

GOAL verrät Euch, wo Ihr dafür Tickets herbekommt.

    Für die WWE-Shows in Deutschland könnt Ihr Eure Tickets ganz bequem über Eventim erwerben!

    Die günstigsten Karten starten bereits bei 77 € und bieten Euch beste Stimmung sowie volle Action bei der „Road to Royal Rumble“-Tour. Wer noch näher dran sein möchte, kann zu den begehrten Premium-Tickets greifen – je nach Kategorie kosten diese mehrere hundert Euro und sorgen für ein besonders intensives Live-Erlebnis. Die Preise können je nach Standort variieren.

    Wie bei WWE-Events üblich, ist die Nachfrage enorm. Wenn Ihr also live dabei sein wollt, wenn die WWE-Superstars die Hallen in Leipzig, Mannheim, Berlin und Düsseldorf zum Beben bringen, solltet Ihr nicht zu lange warten.

    Greift schnell zu und sichert Euch Eure Tickets bei Eventim, bevor sie vergriffen sind!

    Datum & UhrzeitOrtEventTickets
    8. Januar, 19.30 UhrQuarterback Immobilien Arena (Leipzig)Road to Royal RumbleEventim
    9. Januar, 19.30 UhrUber Arena (Berlin)Friday Night SmackDownEventim
    12. Januar, 19.30 UhrPSD Bank Dome (Düsseldorf)Monday Night RawEventim
    13. Januar, 19.30 UhrSAP Arena (Mannheim)Road to Royal RumbleEventim
    WWE: Die aktuellen Champions

    TitelAktueller ChampionBrand / Anmerkung
    Undisputed WWE ChampionshipCody RhodesMain roster
    World Heavyweight ChampionshipCM PunkRaw / Main roster
    WWE Women's ChampionshipJade CargillMain roster
    Women's World ChampionshipStephanie VaquerRaw / Main roster
    WWE Intercontinental ChampionshipDominik MysterioRaw / Main roster
    WWE United States ChampionshipIlja DragunovSmackDown / Main roster
    WWE Women's Intercontinental ChampionshipMaxxine DupriRaw / Main roster
    WWE Women's United States ChampionshipChelsea GreenSmackDown / Main roster
    World Tag Team ChampionshipAJ Styles & Dragon LeeTag Team (Main roster)
    WWE Tag Team ChampionshipThe Wyatt Sicks (Dexter Lumis & Joe Gacy)Tag Team (Main roster)
    WWE Women's Tag Team ChampionshipThe Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane)Women's Tag (alle Brands)
    NXT ChampionshipOba FemiNXT
    NXT Women's ChampionshipJacy JayneNXT
    NXT North American ChampionshipEthan PageNXT
    NXT Women's North American ChampionshipBlake MonroeNXT
    WWE Women's Speed ChampionshipFallon HenleyNXT
