WWE Road to Royal Rumble Tour in Deutschland, Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für Wrestling bei RAW und SmackDown bestellen

Für die WWE-Shows in Deutschland könnt Ihr Eure Tickets ganz bequem über Eventim erwerben!

Die günstigsten Karten starten bereits bei 77 € und bieten Euch beste Stimmung sowie volle Action bei der „Road to Royal Rumble“-Tour. Wer noch näher dran sein möchte, kann zu den begehrten Premium-Tickets greifen – je nach Kategorie kosten diese mehrere hundert Euro und sorgen für ein besonders intensives Live-Erlebnis. Die Preise können je nach Standort variieren.

Wie bei WWE-Events üblich, ist die Nachfrage enorm. Wenn Ihr also live dabei sein wollt, wenn die WWE-Superstars die Hallen in Leipzig, Mannheim, Berlin und Düsseldorf zum Beben bringen, solltet Ihr nicht zu lange warten.

Greift schnell zu und sichert Euch Eure Tickets bei Eventim, bevor sie vergriffen sind!