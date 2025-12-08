GOAL verrät Euch, wo Ihr dafür Tickets herbekommt.
WWE Road to Royal Rumble Tour in Deutschland, Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für Wrestling bei RAW und SmackDown bestellen
Für die WWE-Shows in Deutschland könnt Ihr Eure Tickets ganz bequem über Eventim erwerben!
Die günstigsten Karten starten bereits bei 77 € und bieten Euch beste Stimmung sowie volle Action bei der „Road to Royal Rumble“-Tour. Wer noch näher dran sein möchte, kann zu den begehrten Premium-Tickets greifen – je nach Kategorie kosten diese mehrere hundert Euro und sorgen für ein besonders intensives Live-Erlebnis. Die Preise können je nach Standort variieren.
Wie bei WWE-Events üblich, ist die Nachfrage enorm. Wenn Ihr also live dabei sein wollt, wenn die WWE-Superstars die Hallen in Leipzig, Mannheim, Berlin und Düsseldorf zum Beben bringen, solltet Ihr nicht zu lange warten.
Greift schnell zu und sichert Euch Eure Tickets bei Eventim, bevor sie vergriffen sind!
WWE Road to Royal Rumble Tour in Deutschland, Tickets kaufen und Preise: Hier Karten für Wrestling bei RAW und SmackDown bestellen - Die Events im Überblick
Datum & Uhrzeit Ort Event Tickets 8. Januar, 19.30 Uhr Quarterback Immobilien Arena (Leipzig) Road to Royal Rumble Eventim 9. Januar, 19.30 Uhr Uber Arena (Berlin) Friday Night SmackDown Eventim 12. Januar, 19.30 Uhr PSD Bank Dome (Düsseldorf) Monday Night Raw Eventim 13. Januar, 19.30 Uhr SAP Arena (Mannheim) Road to Royal Rumble Eventim
WWE: Die aktuellen Champions
Titel Aktueller Champion Brand / Anmerkung Undisputed WWE Championship Cody Rhodes Main roster World Heavyweight Championship CM Punk Raw / Main roster WWE Women's Championship Jade Cargill Main roster Women's World Championship Stephanie Vaquer Raw / Main roster WWE Intercontinental Championship Dominik Mysterio Raw / Main roster WWE United States Championship Ilja Dragunov SmackDown / Main roster WWE Women's Intercontinental Championship Maxxine Dupri Raw / Main roster WWE Women's United States Championship Chelsea Green SmackDown / Main roster World Tag Team Championship AJ Styles & Dragon Lee Tag Team (Main roster) WWE Tag Team Championship The Wyatt Sicks (Dexter Lumis & Joe Gacy) Tag Team (Main roster) WWE Women's Tag Team Championship The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane) Women's Tag (alle Brands) NXT Championship Oba Femi NXT NXT Women's Championship Jacy Jayne NXT NXT North American Championship Ethan Page NXT NXT Women's North American Championship Blake Monroe NXT WWE Women's Speed Championship Fallon Henley NXT