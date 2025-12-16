"Wollte ich nicht wahrhaben": Jürgen Klopp machte BVB-Legende fassungslos

Als Trainer war Klopp über die Jahre zu einem der beliebtesten Gesichter der Fußball-Welt avanciert. Insbesondere beim BVB erreichte er in Deutschland Kultstatus. In sieben Jahren bei den Westfalen sprangen zwei Meistertitel und ein Pokalsieg heraus, außerdem erreichte er 2013 das Champions-League-Finale mit der Borussia. Auch Dickel gehört zu den größten Legenden des Vereins, der seit über 33 Jahren im Westfalenstadion zu hören ist. Der 64-Jährige wird auch "Held von Berlin" genannt, seitdem er beim Gewinn des DFB-Pokals 1989 im Finale gegen Werder Bremen (4:1) trotz einer Verletzung am Knie einen Doppelpack geschnürt hatte.

Nach Liverpool holte Klopp 2020 nach 30-jähriger Abstinenz derweil die englische Meisterschaft zurück und gewann im Jahr zuvor die Königsklasse mit den Reds. Weil sein Körper und Geist eine Pause brauchten, kehrte er dem Verein im Sommer 2024 den Rücken. Anschließend hatte es immer wieder Gerüchte über ein Trainer-Comeback gegeben, auch als Bundestrainer wurde er zwischenzeitlich gehandelt. Umso überraschender kam die Anstellung beim von vielen Fans verhassten RB-Kosmos.

Die langjährigen Weggefährten laufen sich weiterhin regelmäßig über den Weg. Zuletzt auf einer Hochzeit. Über den RB-Wechsel hätten beide aber keine Worte gewechselt, erzählte Dickel.