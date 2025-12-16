Seine Stimme kennt jeder BVB-Fan! Nun hat sich Norbert "Nobby" Dickel kritisch zum viel diskutierten Wechsel von Jürgen Klopp in den Red-Bull-Kosmos geäußert - und Unverständnis gezeigt.
"Wollte ich nicht wahrhaben": Jürgen Klopp machte BVB-Legende fassungslos
Jürgen Klopp zu Red Bull: "Warum macht man dann so etwas?"
"Ich hab es gelesen und gedacht: Glaube ich nicht, Ente - wie so viele Dinge. Aber es war dann so. Das ist seine Entscheidung", sagte der langjährige Stadionsprecher von Borussia Dortmund im Podcast "Football Finance" und gab weitere Einblicke in seine Gedanken nach der Verkündung von Klopps Entscheidung: "Natürlich wollte ich das auch nicht wahrhaben. Weil es einfach nicht passt. Finanziell muss er es auch nicht machen. Die ganze Welt liebt Jürgen Klopp", erklärte er und betonte nochmals kopfschüttelnd: "Alle lieben Jürgen Klopp, warum macht man dann so etwas? Aber er wird seine Gründe haben."
Klopp trat nach seinem freiwilligen Aus beim FC Liverpool im Sommer 2024 Anfang dieses Jahres den Posten des "Head of Global Soccer" bei dem Brausehersteller an und kümmert sich im Hintergrund weltweit um die von Red Bull unterstützten Vereine. Darunter RB Leipzig, Salzburg, die New York Bulls und Bragantino aus Brasilien. Zudem beteiligt sich der Konzern an Paris FC und Leeds United.
- Getty Images
Jürgen Klopp erreichte Kultstatus in Deutschland
Als Trainer war Klopp über die Jahre zu einem der beliebtesten Gesichter der Fußball-Welt avanciert. Insbesondere beim BVB erreichte er in Deutschland Kultstatus. In sieben Jahren bei den Westfalen sprangen zwei Meistertitel und ein Pokalsieg heraus, außerdem erreichte er 2013 das Champions-League-Finale mit der Borussia. Auch Dickel gehört zu den größten Legenden des Vereins, der seit über 33 Jahren im Westfalenstadion zu hören ist. Der 64-Jährige wird auch "Held von Berlin" genannt, seitdem er beim Gewinn des DFB-Pokals 1989 im Finale gegen Werder Bremen (4:1) trotz einer Verletzung am Knie einen Doppelpack geschnürt hatte.
Nach Liverpool holte Klopp 2020 nach 30-jähriger Abstinenz derweil die englische Meisterschaft zurück und gewann im Jahr zuvor die Königsklasse mit den Reds. Weil sein Körper und Geist eine Pause brauchten, kehrte er dem Verein im Sommer 2024 den Rücken. Anschließend hatte es immer wieder Gerüchte über ein Trainer-Comeback gegeben, auch als Bundestrainer wurde er zwischenzeitlich gehandelt. Umso überraschender kam die Anstellung beim von vielen Fans verhassten RB-Kosmos.
Die langjährigen Weggefährten laufen sich weiterhin regelmäßig über den Weg. Zuletzt auf einer Hochzeit. Über den RB-Wechsel hätten beide aber keine Worte gewechselt, erzählte Dickel.
Die größten Erfolge von Jürgen Klopp als Trainer im Überblick
- Deutscher Meister: 2
- DFB-Pokalsieger: 1
- Englischer Meister: 1
- FA-Cup-Sieger: 1
- Champions-League-Sieger: 1
- UEFA-Supercup-Sieger: 1
- FIFA-Klub-Weltmeister: 1