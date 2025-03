Wofür steht der blau-weiße Mittelkreis im Logo des FC Bayern? Ein Detail mit Geschichte – doch was steckt wirklich dahinter?

Der blau-weiße Mittelkreis im Wappen des FC Bayern München ist mehr als nur ein Designelement – er ist ein bedeutendes Symbol mit historischer Tragweite. Überdies symbolisieren die Farben die Identität des Vereins und verankern den Rekordmeister tief in seiner Heimatregion. In der Vergangenheit hatten diese Farben jedoch eine noch größere Bedeutung, und GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, worum es dabei geht.

Schon beim ersten Blick fällt Euch sicher das Rautenmuster ins Auge. Hierbei zeigt die Hommage an die bayerische Flagge, dass für den Rekordmeister "Bayern" weit mehr als einen Namen darstellt. Der Klub sieht seit seiner Gründung vor 125 Jahren seinen Ursprung und seine Identität im Landesinneren. Aber ist das der alleinige Grund? Gleich zu Beginn: Nein, das Rautenmuster im Herzstück ist nicht nur unmittelbar mit der Landesflagge verbunden.

Welche Bedeutung hat der blau-weiße Mittelkreis im Logo des FC Bayern? Und warum ist er bis heute unverändert? GOAL erklärt Euch in diesem Artikel alle Hintergründe.