Inter Mailand empfängt den FC Barcelona zum Rückspiel in der Champions League. Hier die Infos zur Übertragung.

Am heutigen Dienstag, den 6. Mai, steht in der Champions League ein echtes Spektakel an: Im Rückspiel des Halbfinals treffen Inter Mailand und der FC Barcelona aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Das Hinspiel vor einer Woche endete mit einem 3:3.