Wo läuft Super Bowl Eagles vs. Chiefs heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Heute steigt der Super Bowl LIX. Doch wo läuft Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs im TV und LIVE STREAM?

Heute steht in New Orleans der Super Bowl auf dem Programm. Im Zuge dessen messen sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs. Das Finale der NFL 2024 findet im Caesars Superdome statt.

Der Super Bowl live bei DAZN

Die Kansas City Chiefs, die im Vorjahr in Las Vegas die San Francisco 49ers mit 25:22 besiegt hatten, sind der Titelverteidiger. Die Mannschaft von Andy Reid peilt nun den sechsten Triumph bei einem Super Bowl an.

Am 26. Januar entschieden die Chiefs das AFC Championship Game gegen die Buffalo Bills mit 32:29 für sich. Die Philadelphia Eagles hatten in der NFL 2017 zum bislang einzigen Mal den Super Bowl gewonnen. Das Team von Nick Sirianni siegte am 26. Januar im NFC Championship Game gegen die Washington Commanders mit 55:23.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Super Bowl LIX.