Wo läuft Portugal vs. Tschechien heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Bei der EM 2024 wird heute der erste Spieltag mit der Partie zwischen Portugal und Tschechien abgeschlossen. Wo läuft das Spiel?

Am heutigen Dienstag, 18. Juni, wird bei der EM 2024 in Deutschland der erste Spieltag der Gruppenphase mit dem Spiel zwischen Portugal und Tschechien beendet. In der Leipziger Red Bull Arena beginnt das Spiel der Gruppe E um 21 Uhr.

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo startet heute in seine sechste EM. Es wird wohl zugleich die letzte für den inzwischen 39 Jahre alten Offensivspieler sein. Portugal stellt in diesem Jahr wieder eine starke Mannschaft, der eine gute EM zugetraut wird.

Mit anderen Zielen geht Tschechien in die EM 2024. Zuerst einmal soll der Einzug ins Achtelfinale fixiert werden. Darum streiten sich die Tschechen wohl mit der Türkei und Gruppenaußenseiter Georgien.

Wo kann man einen der letzten EM-Auftritte von CR7 live sehen? Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Spiels im Livestream und im TV.