Wo läuft Handball heute live? Deutschland vs. Kroatien im TV und STREAM sehen

Heute findet das Spiel Deutschland vs. Kroatien statt. Doch ab wann und wo könnt Ihr die Handball EM heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Bei der Handball EM steigen in diesen Tagen die Partien des vierten Spieltags in der Hauptrunde. Hierbei geht am Mittwoch das Spiel Deutschland vs. Kroatien über die Bühne. Die Begegnung findet in der Kölner Lanxess Arena statt.

Deutschland war mit einem 26:24 gegen Island in die Gruppe I der Hauptrunde bei der Handball EM gestartet. Anschließend erlebte die DHB-Auswahl ein 22:22 gegen Österreich und ein 35:28 gegen Ungarn. Für Kroatien kommt das letzte Gruppenspiel zwei Tage nach einem 30:35 gegen Island. Zuvor hatten die Karierten gegen Frankreich mit 32:34 und gegen Ungarn mit 26:29 verloren.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Deutschland vs. Kroatien bei der Handball EM.