ARD, ZDF oder RTL? Wo läuft Frankreich vs. Spanien heute live im TV und im LIVE STREAM?

Heute steigt das Spiel Frankreich vs. Spanien. Doch wo läuft die Partie im EM-Halbfinale heute live im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM?

Bei der EM steht das Halbfinale auf dem Programm. Hierbei steigt in der Fußball Arena München das Kräftemessen Frankreich vs. Spanien. Les Bleus und die Furia Roja belegen im FIFA-Ranking vom 20. Juni den zweiten und den achten Platz.

Ihr könnt Euch die Partie beim ZDF im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM anschauen. Zudem gibt es eine Übertragung von Spanien gegen Frankreich im Pay-TV bei MagentaTV.

Frankreich hatte am Freitag im Viertelfinale gegen Portugal nach einer Nullnummer das bessere Zielwasser im Elfmeterschießen. In der Gruppe D hatte die Elf von Didier Deschamps ein 1:0 gegen Österreich, ein 0:0 gegen Holland und ein 1:1 gegen Polen erreicht. Danach waren Les Bleus mit einem 1:0 gegen Belgien in die K.o.-Phase gestartet.

Die spanische Nationalmannschaft hatte die EM mit einem 3:0 gegen Kroatien begonnen. Anschließend hatte sie sowohl Italien als auch Albanien mit 1:0 bezwungen. Im Achtelfinale behielt die Elf von Luis de la Fuente gegen Georgien mit 4:1 die Oberhand. Am Freitag setzte sich die Furia Roja dann im Viertelfinale nach Verlängerung gegen die DFB-Auswahl mit 2:1 durch.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Frankreich vs. Spanien im EM-Halbfinale.