ARD, ZDF oder RTL? Wo läuft Deutschland vs. Spanien heute live im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM?

Heute steigt das Spiel Deutschland vs. Spanien. Doch wo läuft die Partie im EM-Viertelfinale live im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM?

Heute finden bei der EM die ersten Viertelfinal-Partien statt. Hierbei kommt es in der Stuttgart Arena zur Begegnung Deutschland vs. Spanien. Die DFB-Auswahl und die Furia Roja belegen im FIFA-Ranking vom 20. Juni den 16. und den achten Platz.

Ihr könnt das Aufeinandertreffen bei der ARD im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM mitverfolgen. Zudem hat auch MagentaTV Deutschland gegen Spanien heute live im Programm.

Die deutsche Nationalmannschaft startete am Samstag mit einem 2:0 gegen Dänemark in die K.o.-Phase. Hierbei zeichneten sich Kai Havertz via Elfmeter (53.) und Jamal Musiala (68.) für die Tore verantwortlich. Die Elf von Julian Nagelsmann hatte die Gruppe A mit sieben Zählern als Erster beendet. Der einzige Punktverlust war am 23. Juni mit einem 1:1 gegen die Schweiz zustande gekommen.

Spanien setzte sich am Sonntag im Achtelfinale gegen Georgien mit 4:1 durch. Rodri (39.), Fabian Ruiz (51.), Nico Williams (75.) und Dani Olmo (83.) netzten ein. Das Team von Luis de la Fuente hatte die Gruppe B mit der vollen Punktanzahl von neun Zählern abgeschlossen.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Deutschland vs. Spanien im EM-Viertelfinale.