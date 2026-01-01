Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat angeblich großes Interesse an einer Verpflichtung von Jordi Paulina von Borussia Dortmund. Das berichtet Sky Sport. Bei der Fortuna ist Sven Mislintat, der ehemalige Technische Direktor der Schwarz-Gelben, seit Dezember als Sportvorstand tätig. Er kennt Paulina noch aus seiner Zeit in Dortmund.
WM-Fahrer auf dem Wunschzettel: Ex-BVB-Boss Sven Mislintat möchte sich angeblich in Dortmund bedienen
Vereine aus dem In- und Ausland an Paulina wohl interessiert
Dem Bericht zufolge laufen die Gespräche zwischen den Klubs bereits. In Dortmund steht Paulina noch bis 2027 unter Vertrag, kommt allerdings hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in dieser Saison in der Regionalliga antritt. In elf Duellen kann der 21-Jährige dort die mehr als ordentliche Bilanz von sieben Toren und einer Vorlage vorweisen.
Mit seinen Leistungen habe Paulina allerdings nicht nur das Interesse der Fortuna geweckt, sondern auch andere Vereine aus dem In- und Ausland wollten dem Angreifer die Möglichkeit bieten, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.
- getty
Paulina mit Curacao bei der WM gegen Deutschland?
Paulina ist in den Niederlanden geboren, läuft jedoch inzwischen für das Nationalteam von Curacao auf, das sich mit Trainer Dick Advocaat sensationell für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert hat. In der Gruppenphase trifft Curacao auf Deutschland, die Elfenbeinküste und Ecuador.
- IMAGO / Thomas Bielefeld
Jordi Paulina: Erst ein Einsatz für die erste Mannschaft
Jordi Paulina kam bislang erst auf einen Kurzeinsatz für die erste Mannschaft des BVB: Unter Ex-Trainer Nuri Sahin durfte er im Oktober 2024 für acht Minuten im Zweitrunden-Duell des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg ran, das die Schwarz-Gelben nach Verlängerung mit 0:1 verloren.
Mislintat war von 2006 bis 2017 der Chefscout der Borussia, der unter anderem Spieler wie den aktuellen Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele nach Dortmund und damit auf eine größere Bühne holte. Er erarbeitete sich einen exzellenten Ruf, bevor es für ihn sowohl bei Ajax Amsterdam als auch nach einer Rückkehr zum BVB aufgrund interner Konflikte nicht gut lief. Nun versucht der 53-Jährige einen Neustart in Düsseldorf - und lässt allem Anschein nach seine alten Kontakte spielen.
Die Saison 25/26 von Jordi Paulina:
- Spiele: 11
- Von Beginn an: 8
- Spielminuten: 730
- Tore: 7
- Vorlagen: 1