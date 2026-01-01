WM-Fahrer auf dem Wunschzettel: Ex-BVB-Boss Sven Mislintat möchte sich angeblich in Dortmund bedienen

Dem Bericht zufolge laufen die Gespräche zwischen den Klubs bereits. In Dortmund steht Paulina noch bis 2027 unter Vertrag, kommt allerdings hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in dieser Saison in der Regionalliga antritt. In elf Duellen kann der 21-Jährige dort die mehr als ordentliche Bilanz von sieben Toren und einer Vorlage vorweisen.

Mit seinen Leistungen habe Paulina allerdings nicht nur das Interesse der Fortuna geweckt, sondern auch andere Vereine aus dem In- und Ausland wollten dem Angreifer die Möglichkeit bieten, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.