Schon in der ersten Halbzeit ist für den Star von Manchester City Schluss. Er muss verletzt raus - und könnte lange ausfallen.

Manchester City bangt um Mittelfeld-Star Rodri, der beim 2:2-Unentschieden in der Premier League gegen den FC Arsenal bereits in der 21. Minute verletzt ausgewechselt werden musste. Der Spanier, der zum ersten Mal in dieser Saison in der Liga in der Startelf stand, hatte entweder einen Schlag gegen sein Knie bekommen oder sich vertreten und konnte nicht mehr weitermachen.