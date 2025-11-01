Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern München hat Raphael Guerreiro einen neuen Vertrag in Aussicht gestellt. Dabei hatte zuletzt vieles auf eine Trennung vom Portugiesen hingedeutet.
"Wissen genau, was wir an ihm haben": Verlängert der FC Bayern München doch nochmal mit einem aktuellen Reservisten?
WAS WURDE GESAGT?
"Er macht es richtig gut - egal, ob er links hinten oder auf der Zehn spielt. Er ist einfach ein richtig starker Fußballer und wir wissen genau, was wir an ihm haben", sagte Freund im Interview mit Sky.
Angesprochen auf den im Sommer auslaufenden Vertrag von Guerreiro erklärte er: "Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten in Ruhe mit ihm sprechen, aber eine finale Entscheidung gibt es noch nicht."
WAS IST DER HINTERGRUND?
In den vergangenen Monaten hieß es dem Vernehmen nach, dass sich die Wege von Guerreiro und dem deutschen Rekordmeister im Sommer trennen würden. Die Tuttosport aus Italien brachte unlängst sogar einen Wechsel im Winter ins Gespräch, demnach soll Juventus Turin Interesse zeigen.
- Getty Images Sport
WUSSTEST DU DAS?
Trotz seiner Vielseitigkeit ist Guerreiro für Trainer Vincent Kompany derzeit keineswegs unverzichtbar. Seit seinem ablösefreien Wechsel von Borussia Dortmund im Jahr 2023 kam der im Dezember 32-Jährige nie über die Rolle des hochkarätigen Ergänzungsspielers hinaus. Mal bremsten ihn Verletzungen aus, mal hatte die Konkurrenz schlichtweg die Nase vorn. Letzteres war auch in weiten Teilen in der bisherigen Saison der Fall.
Obwohl Kompany durch die schwere Verletzung von Alphonso Davies keine gelernte Alternative auf der Linksverteidigerposition hatte, setzte er zunächst auf Josip Stanisic. Als dieser zwischenzeitlich fehlte, übernahm Konrad Laimer hinten links. Beide sind eigentlich auf der rechten Abwehrseite zuhause - oder im Abwehrzentrum (Stanisic) bzw. im Mittelfeld (Laimer).
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Auf der Zehn oder Acht half Guerreiro zumeist als Einwechselspieler aus. Daher stand Guerreiro in seinen zehn Einsätzen bislang lediglich dreimal in der Startelf - immer dann, wenn Kompany Schonungsmaßnahmen ergriff: Gegen Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal sowie gegen Pafos und Brügge in der Champions League. Dennoch erzielte er zwei Treffer und und kam auf zwei Assists.