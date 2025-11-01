"Wissen genau, was wir an ihm haben": Verlängert der FC Bayern München doch nochmal mit einem aktuellen Reservisten?

"Er macht es richtig gut - egal, ob er links hinten oder auf der Zehn spielt. Er ist einfach ein richtig starker Fußballer und wir wissen genau, was wir an ihm haben", sagte Freund im Interview mit Sky.

Angesprochen auf den im Sommer auslaufenden Vertrag von Guerreiro erklärte er: "Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten in Ruhe mit ihm sprechen, aber eine finale Entscheidung gibt es noch nicht."