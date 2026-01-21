"Wirklich gemischte Gefühle": FC Barcelonas Marc-Andre ter Stegen meldet sich nach Leihe zu Girona

Um sich seinen WM-Traum zu erfüllen, wechselt ter Stegen auf Leihbasis bis Saisonende von Barca zum FC Girona. Er habe aber "wirklich gemischte Gefühle. Ich liebe diesen Verein, diese Stadt und diese Region. Sie haben ein Gefühl in mir geweckt, das niemals verblassen wird", ergänzte der Keeper. Er trage den FC Barcelona "immer in meinem Herzen. Ich bin zutiefst dankbar und stolz."

Er freue sich nun zwar "sehr auf das, was vor mir liegt", so ter Stegen. Aber gleichzeitig wünschte er seinem ehemaligen Team "alles Gute für den Rest der Saison. Ich hoffe, dass noch viele weitere Trophäen gewonnen werden." Er bedanke sich "für die vielen gemeinsamen Jahre, für das tägliche Zusammenleben, das Lachen, die Kämpfe und den Respekt".