"Wirklich armselig": Horrorfoul an Liverpool-Star Florian Wirtz führt zu Diskussionen - aber nicht zum Platzverweis

Ex-Profi und TV-Experte Tim Sherwood war von der Entscheidung, Gomez nicht vom Platz zu stellen, verblüfft. Er sagte bei Sky Sports: "Ich denke, das ist eine Rote Karte. Das denke ich wirklich."

Sheerwood erläuterte in Anbetracht der Bilder: "Wirtz gewinnt den Ball vor ihm. [Gomez] ist nicht einmal da, um den Ball zu gewinnen. Er tut nur so, als würde er versuchen, an den Ball zu kommen. Sein Fuß ist an seiner Brust, er hat ihn mit den Stollen getroffen und [seinen Schuh] in seinen Bauchbereich gedrückt. Für mich ist das eine Rote Karte."

Auch der ehemalige Stürmer Chris Sutton war der Meinung, dass das Foul einen Platzverweis gerechtfertigt hätte. Gegenüber BBC Radio 5 Live erklärte er: "Das Foul an Wirtz ist wirklich armselig von Gomez. Sein Bein ist sehr hoch und trifft Wirtz im Bauch. So hoch und gefährlich. An einem anderen Tag hätte er die Rote Karte durchaus sehen können."

Wirtz blieb kurz liegen, konnte aber weiterspielen. In der 78. Minute hatte er beim Stand von 2:0 Feierabend, Andy Robertson kam für den ehemaligen Leverkusener in die Begegnung.