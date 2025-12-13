Florian Wirtz wurde am Samstag beim 2:0-Sieg des FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League Ende der ersten Halbzeit durch ein hartes Foul von Diego Gomez zu Fall gebracht. Für den Paraguayer gab es im Anschluss jedoch nur eine Verwarnung, was zu großen Diskussionen führte.
"Wirklich armselig": Horrorfoul an Liverpool-Star Florian Wirtz führt zu Diskussionen - aber nicht zum Platzverweis
Zum Ende der ersten Halbzeit kam es zu einer strittigen Szene als Wirtz von Gomez mit einem hohen Tackling zu Boden gebracht wurde. Der Mittelfeldspieler erhielt trotz des Horrorfouls jedoch nur die Gelbe Karte.
Die Premier League erklärte auf X: "Die Entscheidung des Schiedsrichters, Gomez die Gelbe Karte zu zeigen, wurde vom VAR überprüft und bestätigt - das Foul an Wirtz wurde als nicht übermäßig hart und nicht als grobes Foulspiel eingestuft."
- IMAGO / Propaganda Photo
"So hoch und gefährlich": Platzverweis für Gomez gefordert
Ex-Profi und TV-Experte Tim Sherwood war von der Entscheidung, Gomez nicht vom Platz zu stellen, verblüfft. Er sagte bei Sky Sports: "Ich denke, das ist eine Rote Karte. Das denke ich wirklich."
Sheerwood erläuterte in Anbetracht der Bilder: "Wirtz gewinnt den Ball vor ihm. [Gomez] ist nicht einmal da, um den Ball zu gewinnen. Er tut nur so, als würde er versuchen, an den Ball zu kommen. Sein Fuß ist an seiner Brust, er hat ihn mit den Stollen getroffen und [seinen Schuh] in seinen Bauchbereich gedrückt. Für mich ist das eine Rote Karte."
Auch der ehemalige Stürmer Chris Sutton war der Meinung, dass das Foul einen Platzverweis gerechtfertigt hätte. Gegenüber BBC Radio 5 Live erklärte er: "Das Foul an Wirtz ist wirklich armselig von Gomez. Sein Bein ist sehr hoch und trifft Wirtz im Bauch. So hoch und gefährlich. An einem anderen Tag hätte er die Rote Karte durchaus sehen können."
Wirtz blieb kurz liegen, konnte aber weiterspielen. In der 78. Minute hatte er beim Stand von 2:0 Feierabend, Andy Robertson kam für den ehemaligen Leverkusener in die Begegnung.
- Getty Images Sport
Mo Salah kehrt bei Liverpool zurück - und ist direkt wieder weg
Liverpool kehrte am Samstag mit einem 2:0-Sieg gegen Brighton in die Erfolgsspur der Premier League zurück. Hugo Ekitike war der Mann des Spiels für die Reds und erzielte beide Tore, wodurch Arne Slots Mannschaft auf den sechsten Tabellenplatz vorrückte.
In der Begegnung feierte auch Mohamed Salah sein Comeback für die Reds. Der ägyptische Star, der in den vergangenen Tagen mit seinem Zündstoff-Interview für große Aufregung gesorgt hatte, saß zunächst auf der Bank, wurde aber nach 26 Minuten unter Standing Ovations der Fans für den verletzten Joe Gomez eingewechselt.
Ekitike schwärmte von einen umstrittenen Mitspieler: "Mohamed ist ein großartiger, großartiger Profi. Ich sehe ihn als Vorbild. Man sieht, wie sehr er an Toren und Vorlagen beteiligt ist. Er ist hier eine Legende. Es ist ein Segen, mit ihm auf dem Platz zu stehen. Er ist die Art von Spieler, die uns gerne Fußball schauen lässt."
Der Sieg am Samstag war Liverpools letztes Spiel vor Salahs Abreise zum Afrika-Cup mit Ägypten - und angesichts der Ungewissheit über seine Zukunft bleibt abzuwarten, ob er noch einmal für die Reds spielen wird.
Florian Wirtz' Leistungsdaten beim FC Liverpool:
- Spiele: 21
- Spiele über 90 Minuten: 3
- Tore: 0
- Assists: 5
- Gelbe Karten: 2