Wird Türkei vs. Georgien nicht live im Free TV gezeigt? Übertragung, Sender, LIVE STREAM

Georgien bestreitet sein erstes EM-Spiel überhaupt gegen die Türkei. GOAL zeigt Euch, ob die Partie im Free-TV kommt und wenn ja, wo.

Bei der EM 2024 in Deutschland kommt es am heutigen Dienstag, 18. Juni, zu einer Premiere - dem ersten Spiel von Georgien bei einer EM-Endrunde. Gegner des EM-Neulings im ersten Spiel der Gruppe E ist die Türkei. Angepfiffen wird das Spiel um 18 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Für Georgien ist schon die Qualifikation für die EM 2024 ein großer Erfolg. Das Team um seinen Star Khvicha Kvaratskhelia sollten die Gruppengegner Türkei, Portugal und Tschechien aber nicht unterschätzen.

Die Türkei will in Deutschland an erfolgreichere Zeiten anknüpfen. 2008 stand sie noch im EM-Halbfinale. Bei den beiden letzten Europameisterschaften war bereits nach der Vorrunde Endstation. Jetzt soll zumindest das Achtelfinale erreicht werden. Vor dem EM-Start gibt es allerdings einige Fragezeichen.

Kommt Türkei vs. Georgien heute im Free-TV? Das erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.