Wird sein WM-Traum noch wahr? Nationalspieler ist angeblich Thema bei einem Bundesligisten auf Stürmersuche

Downs will sich schließlich noch für einen Platz im WM-Kader von Co-Gastgeber USA empfehlen. Der gebürtige Deutsche hat sich auf Nationalmannschaftsebene für die Vereinigten Staaten entschieden, für die er im Juni 2025 debütierte. Bis dato kam er auf sechs Länderspieleinsätze, letztmals war er im September beim 2:0-Testspielsieg gegen Japan dabei und hatte einen Kurzeinsatz. Nach seinem holprigen Start in Southampton war er seither nicht mehr nominiert worden, zuletzt lief der 21-Jährige im November dann für die U23 der USA auf.

Mit mehr Spielzeit will Downs Nationalcoach Mauricio Pochettino in den kommenden Monaten nun doch noch von sich überzeugen. In Southampton dürfte das Vorhaben kompliziert werden, seit Ende November stand er bei dem englischen Traditionsklub zuletzt gar nicht mehr im Kader. Umso interessanter könnte eine Bundesliga-Rückkehr werden, auch Werders Nordrivale Hamburger SV streckt angeblich seine Fühler nach Downs aus.

Der 1,92-Meter-Mann, der auch auf der Außenbahn eingesetzt werden kann, war 2020 vom FC Ingolstadt in den Nachwuchs des 1. FC Köln gewechselt. Im September 2023 feierte er sein Profidebüt bei den Rheinländern, für die er insgesamt 42 Spiele absolvierte (13 Tore, sechs Assists).