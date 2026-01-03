Der SV Werder Bremen hat auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer offenbar ein Auge auf Damion Downs vom FC Southampton geworfen.
Wird sein WM-Traum noch wahr? Nationalspieler ist angeblich Thema bei einem Bundesligisten auf Stürmersuche
Wie Sky berichtet, prüft Werder aktuell die Möglichkeit, Downs vom englischen Zweitligisten zurück in die Bundesliga zu holen. Im deutschen Oberhaus hat der Angreifer bisher zehn Partien für den 1. FC Köln absolviert, vergangene Saison war Downs dann mit zehn Toren in 29 Zweitligaspielen am Wiederaufstieg der Domstädter beteiligt.
Es folgte der Wechsel nach Southampton für acht Millionen Euro Ablöse, in England hat Downs einen gut dotierten Vertrag bis 2029 unterschrieben. Da er sich bisher aber keinen Stammplatz erobern konnte, in seinen bisherigen elf Championship-Einsätzen meist nur von der Bank kam und noch kein Tor für die Saints erzielte, wird bereits über einen Abschied im laufenden Wintertransferfenster spekuliert.
- GOAL
Schafft es Damion Downs über eine Bundesliga-Rückkehr zur WM?
Downs will sich schließlich noch für einen Platz im WM-Kader von Co-Gastgeber USA empfehlen. Der gebürtige Deutsche hat sich auf Nationalmannschaftsebene für die Vereinigten Staaten entschieden, für die er im Juni 2025 debütierte. Bis dato kam er auf sechs Länderspieleinsätze, letztmals war er im September beim 2:0-Testspielsieg gegen Japan dabei und hatte einen Kurzeinsatz. Nach seinem holprigen Start in Southampton war er seither nicht mehr nominiert worden, zuletzt lief der 21-Jährige im November dann für die U23 der USA auf.
Mit mehr Spielzeit will Downs Nationalcoach Mauricio Pochettino in den kommenden Monaten nun doch noch von sich überzeugen. In Southampton dürfte das Vorhaben kompliziert werden, seit Ende November stand er bei dem englischen Traditionsklub zuletzt gar nicht mehr im Kader. Umso interessanter könnte eine Bundesliga-Rückkehr werden, auch Werders Nordrivale Hamburger SV streckt angeblich seine Fühler nach Downs aus.
Der 1,92-Meter-Mann, der auch auf der Außenbahn eingesetzt werden kann, war 2020 vom FC Ingolstadt in den Nachwuchs des 1. FC Köln gewechselt. Im September 2023 feierte er sein Profidebüt bei den Rheinländern, für die er insgesamt 42 Spiele absolvierte (13 Tore, sechs Assists).
- Getty
Werder und der HSV haben Damion Downs wohl im Auge
Dem HSV würde ein neuer Mittelstürmer angesichts der Verletzungssorgen bei Robert Glatzel und Yussuf Poulsen sowie der bisher mickrigen Torausbeute von Ransford Yeboah Königsdörffer gut zu Gesicht stehen.
Bei Werder ist die Neun in der bisherigen Saison ebenfalls eine Problem-Position. Die mit der Leihe von Victor Boniface verbundenen großen Hoffnungen haben sich wegen der mangelnden Fitness des Nigerianers zerschlagen, das lädierte Knie macht weiterhin große Probleme. Wegen einer möglichen OP sucht Boniface demnächst einen Kniespezialisten in Innsbruck auf, weitere Einsätze für Bremen gelten derzeit als ausgeschlossen. Die Leihe von Bayer Leverkusen ist eigentlich bis Saisonende angelegt, könnte aber vorzeitig beendet werden.
Mit Keke Topp konnte der zweite echte Mittelstürmer im SVW-Kader bis dato auch nicht überzeugen, weshalb Werder momentan "mit Hochdruck" an der Verpflichtung eines neuen zentralen Angreifers arbeitet, wie der Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer dem kicker bestätigte. Vor Downs wurde in jüngster Vergangenheit über keine Optionen spekuliert, bereits im November hatte es Gerüchte über ein angebliches Bremer Interesse an dem Ex-Bundesligastürmer Taiwo Awoniyi (früher Mainz und Union Berlin, aktuell Nottingham Forest) gegeben.
- GOAL
Für die WM-Chance zu Werder? Die bisherigen Länderspiele von Damion Downs
- 11. Juni 2025: USA - Schweiz 0:4 (Testspiel)
- 20. Juni 2025: USA - Saudi-Arabien 1:0 (Gold Cup)
- 30. Juni 2025: USA - Costa Rica 6:5 n.E. (Gold Cup)
- 3. Juli 2025: USA - Guatemala 2:1 (Gold Cup)
- 7. Juli 2025: USA - Mexiko 1:2 (Gold Cup)
- 10. September 2025: USA - Japan 2:0 (Testspiel)