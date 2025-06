Wird die Basketball EM 2025 live im Free TV gezeigt / übertragen?

Wird die Basketball EM 2025 live im Free TV gezeigt? Und wenn ja, wo wird sie übertragen? GOAL hat alle Infos.

Die Basketball EM 2025 der Männer steht an – und viele von Euch fragen sich: Wo laufen die Spiele, und was kostet es? Nach dem WM Titel 2023 ist das Interesse größer denn je. Gut also, dass viele Spiele – vor allem mit deutscher Beteiligung – frei empfangbar sind.

Ob Free TV, Livestream oder Komplettabo – Ihr habt die Wahl. Wer nur Deutschlands Spiele sehen will, kommt kostenlos rein. Wer alles sehen will, findet auch dafür die passende Option.

GOAL zeigt Euch, wer was überträgt – und wie Ihr die Basketball EM 2025 live verfolgen könnt.