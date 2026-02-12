Goal.com
1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Marko Brkic

Wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 auch live im Free TV gezeigt / übertragen?

Der BVB eröffnet gegen den 1. FSV Mainz 05 den 22. Spieltag der Bundesliga. Wie Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Zum Auftakt des 22. Spieltags der Bundesliga stehen sich am Freitag, dem 13. Februar, Borussia Dortmund und der 1. FSV Mainz 05 gegenüber. Die Partie geht um 20.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park los.

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, ob die Begegnung auch im Free-TV gezeigt wird.

  • Wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 auch live im Free TV gezeigt / übertragen?

    In dieser Saison hält Sky die Übertragungsrechte an den Freitagsspielen der Bundesliga. Daher wird auch die Partie zwischen Borussia Dortmund und Mainz dort gezeigt - im Pay-TV sowie im kostenpflichtigen Livestream über SkyGo und WOW.

    Für die Ausstrahlung nutzt Sky mehrere Kanäle: Sky Sport News HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentiert wird das Spiel von Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld.

    Doch damit nicht genug: Ausnahmsweise ist die Partie auch im Free-TV bei RTL zu sehen. Hintergrund ist eine Kooperation im Zuge der geplanten Übernahme von Sky durch RTL, die allerdings noch der behördlichen Zustimmung bedarf.

    Im Rahmen einer Sublizenz zeigt RTL nun ebenfalls ausgewählte Bundesligaspiele. Zuvor wurde bereits die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München dort übertragen.

  • Wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 auch live im Free TV gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos

    • Begegnung: Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05
    • Wettbewerb: Bundesliga
    • Spieltag: 22
    • Datum: 13. Februar 2026
    • Uhrzeit: 20.30 Uhr
    • Ort: Signal Iduna Park, Dortmund
    • TV: Sky, RTL
    • Livestream: SkyGo, WOW, RTL+

  • Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1FC Bayern München21173179:196054
    2Borussia Dortmund21146143:202348
    3TSG Hoffenheim21133544:281642
    4RB Leipzig21123640:281239
    5VfB Stuttgart21123638:281039
    6Bayer Leverkusen20113639:271236
    7SC Freiburg2186732:33-130
    8Eintracht Frankfurt2177741:46-528
    91. FC Union Berlin2167826:34-825
    101. FC Köln21651030:34-423
    11Hamburger SV2057821:29-822
    12Bor. Mönchengladbach2157925:34-922
    13FC Augsburg21641124:39-1522
    141. FSV Mainz 0521561025:33-821
    15VfL Wolfsburg21541229:44-1519
    16SV Werder Bremen21471022:39-1719
    17FC St. Pauli21451220:35-1517
    181. FC Heidenheim 184621341419:47-2813
