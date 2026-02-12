Wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 auch live im Free TV gezeigt / übertragen?

In dieser Saison hält Sky die Übertragungsrechte an den Freitagsspielen der Bundesliga. Daher wird auch die Partie zwischen Borussia Dortmund und Mainz dort gezeigt - im Pay-TV sowie im kostenpflichtigen Livestream über SkyGo und WOW.

Für die Ausstrahlung nutzt Sky mehrere Kanäle: Sky Sport News HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentiert wird das Spiel von Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld.

Doch damit nicht genug: Ausnahmsweise ist die Partie auch im Free-TV bei RTL zu sehen. Hintergrund ist eine Kooperation im Zuge der geplanten Übernahme von Sky durch RTL, die allerdings noch der behördlichen Zustimmung bedarf.

Im Rahmen einer Sublizenz zeigt RTL nun ebenfalls ausgewählte Bundesligaspiele. Zuvor wurde bereits die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München dort übertragen.