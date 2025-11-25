Harry Kane stand zuletzt immer wieder im Fokus von Transfergerüchten rund um einen Wechsel zum FC Barcelona. Nun nimmt der Stürmer des FC Bayern München Stellung.
"Wir werden sehen, was das Beste für die Zukunft ist": Bayern Münchens Harry Kane äußert sich zu Transfer-Gerüchten um den FC Barcelona
"Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben", stellte der Engländer in einem Interview mit der Bild klar.
Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass Kane in Barcelona zunehmend als Wunschlösung für die Nachfolge des bereits 37-jährigen Robert Lewandowski gesehen werde und dass die Blaugrana zuversichtlich seien, den Transfer im Sommer realisieren zu können.
Laut der spanischen Mundo Deportivo mache vor allem der vergleichsweise geringe Preis den 32-Jährigen für die Katalanen interessant. Demnach könnte Kane den FC Bayern im kommenden Sommer über eine Ausstiegsklausel von "nur" 65 Millionen Euro verlassen - vorausgesetzt, die Klausel wird spätestens bis zum 31. Januar 2026 gezogen. Damit wäre Kane deutlich günstiger zu haben als andere Top-Kandidaten wie etwa Julian Alvarez von Atletico Madrid, der wohl Ablösesummen von bis zu 200 Millionen Euro kosten würde.
Herbert Hainer: "Ich wüsste nicht, warum es so einen Grund gäbe, vom FC Bayern wegzugehen"
Auf erneuter Nachfrage, ob sich die Bayern-Fans wegen eines möglichen Abgangs Sorgen machen müssten, antwortete Kane: "Nein, ich denke nicht!" Generell zeigt sich der Mittelstürmer bezüglich seiner Zukunft entspannt und lässt sich nicht unter Druck setzen. "Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sehr sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist."
Kanes Vertrag in München gilt noch bis 2027. Der FC Bayern würde ihn am liebsten zeitnah verlängern. "Wir werden sprechen. Er wird es davon abhängig machen, wie seine Pläne dann aussehen für die Zukunft. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch der FC Bayern sehr, sehr gute Chancen hat", kündigte Präsident Herbert Hainer an: "Also ich wüsste nicht, warum es so einen Grund gäbe, vom FC Bayern wegzugehen."
Im Sommer 2023 war Kane für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt und bricht seitdem einen Rekord nach dem anderen. In dieser Saison hat Kane in 17 Einsätzen bereits 23 Treffer erzielt. "Es ist Freude, es ist wirklich eine Freude! Wenn einer uns gesagt hätte, dass Harry von Saison zu Saison besser wird, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr bezahlt", schwärmte Sportdirektor Christoph Freund.
Am Mittwoch treffen Kane und der FC Bayern in der Champions League auf den englischen Tabellenführer und in der Königsklasse noch ungeschlagenen FC Arsenal.
Harry Kane: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 23
- Tore: 27
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: 0
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.831