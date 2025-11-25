"Wir werden sehen, was das Beste für die Zukunft ist": Bayern Münchens Harry Kane äußert sich zu Transfer-Gerüchten um den FC Barcelona

Auf erneuter Nachfrage, ob sich die Bayern-Fans wegen eines möglichen Abgangs Sorgen machen müssten, antwortete Kane: "Nein, ich denke nicht!" Generell zeigt sich der Mittelstürmer bezüglich seiner Zukunft entspannt und lässt sich nicht unter Druck setzen. "Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sehr sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist."

Kanes Vertrag in München gilt noch bis 2027. Der FC Bayern würde ihn am liebsten zeitnah verlängern. "Wir werden sprechen. Er wird es davon abhängig machen, wie seine Pläne dann aussehen für die Zukunft. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch der FC Bayern sehr, sehr gute Chancen hat", kündigte Präsident Herbert Hainer an: "Also ich wüsste nicht, warum es so einen Grund gäbe, vom FC Bayern wegzugehen."

Im Sommer 2023 war Kane für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt und bricht seitdem einen Rekord nach dem anderen. In dieser Saison hat Kane in 17 Einsätzen bereits 23 Treffer erzielt. "Es ist Freude, es ist wirklich eine Freude! Wenn einer uns gesagt hätte, dass Harry von Saison zu Saison besser wird, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr bezahlt", schwärmte Sportdirektor Christoph Freund.

Am Mittwoch treffen Kane und der FC Bayern in der Champions League auf den englischen Tabellenführer und in der Königsklasse noch ungeschlagenen FC Arsenal.