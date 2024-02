"Wir waren komplett am Boden zerstört": Cristiano Ronaldo und José Mourinho waren wegen eines Spiels gegen den FC Bayern "tot"

Die Frage nach seiner bittersten Niederlage beantwortet José Mourinho klar und deutlich: Es geht um eine Pleite gegen den FC Bayern München.

José Mourinho ist ein Trainer, der seine Emotionen nur schwer zurückhalten kann - das dürfte so ziemlich jeder Fan schon mitbekommen haben. Wenn es gut läuft, dann jubelt der Portugiese ausgiebig und setzt manchmal sogar im Anzug zu einem Knierutscher auf dem Rasen an. Wenn es hingegen nicht läuft, arbeitet sich 'Mou' gerne und oft am Schiedsrichter oder den gegnerischen Fans und Spielern ab, die sich aus seiner Sicht gegen ihn und sein Team verschworen haben.

Dass aber auch leise und traurige Momente nach einer Mourinho-Niederlage existieren, überrascht schon ein wenig. Dass es der ehemalige Roma-Trainer auch noch offen eingesteht und davon erzählt, überrascht umso mehr.