Die DFB-Frauen haben ihre Bronze-Party im Deutschen Haus gefeiert. Dabei gab es Sprechchöre für Horst Hrubesch.

Am Ziel seiner Träume angekommen, hatte Horst Hrubesch ein breites Lächeln im Gesicht. Der scheidende Trainer der deutschen Fußballerinnen warf seine Arme immer wieder in die Luft, als er mit lauten Sprechchören gefeiert wurde: "Du bist der beste Mann", schallte es durch das Deutsche Haus in Paris. Auf einer Empore hoch unter der Decke stahl der 73-Jährige seinen gepriesenen "Mädels" unten auf der Bühne für einen kurzen Moment die Show.