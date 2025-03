Im Winter verließ der Brasilianer leihweise das Old Trafford - und kommt in Spaniens LaLiga nun deutlich besser zurecht.

Der von Manchester United an Real Betis nach Sevilla ausgeliehene Antony begeistert seine neuen Mitspieler bei den Andalusiern, die ihn nach zahlreichen Top-Leistungen am liebsten sofort fix verpflichten würden. Das machte der Ex-Real-Star Isco nach dem Sieg im Derby gegen den FC Sevilla am Wochenende deutlich.