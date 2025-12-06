Englands Trainer Thomas Tuchel hat Kritik an der Auslosungszeremonie der WM 2026 geübt, bei der unter anderem auch US-Präsident Donald Trump im Rampenlicht stand.
"Wir hätten es auch ohne all das machen können": Thomas Tuchel stört sich an Inszenierung rund um Donald Trump bei der Auslosung für die WM 2026
Am Freitag erfuhr die Fußballwelt, wer in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen wen spielen wird. England trifft in der ersten Runde des Turniers auf den Finalisten von 2018, Kroatien. Für die Zuschauer dauerte es jedoch eine Ewigkeit, bis die Länder in Washington D.C. tatsächlich ausgelost wurden. Zu Beginn der Zeremonie erhielt US-Präsident Donald Trump den ersten FIFA-Friedenspreis, den FIFA-Präsident Gianni Infantino für eine Person vergibt, die "außergewöhnliche und bemerkenswerte Maßnahmen für den Frieden ergriffen" und "Menschen auf der ganzen Welt vereint" hat. Trump erhielt eine große goldene Trophäe, eine Medaille und eine Urkunde.
Tuchel zeigte sich von der Zeremonie wenig beeindruckt: "Ich mag es nicht, aber wir hätten es auch ohne all das machen können. Ich brauche das nicht. Aber natürlich ist es eine riesige Bühne und große Unterhaltung. Mir war sehr wohl bewusst, dass es heute nicht um tiefgreifende Einblicke in den Fußball geht.", sagte er gegenüber BBC Sport.
Thomas Tuchel über Auslosung: "Niemand sollte unterschätzt werden"
Es ist nicht das erste Mal, dass die Three Lions bei einem großen Turnier auf Kroatien treffen. Bei der WM 2018 scheiterte England im Halbfinale an den Kroaten, während bei der EM 2021 in der Gruppenphase die Revanche gelang. "Niemand sollte unterschätzt werden. Natürlich ist Kroatien der Favorit, sie sind die höchstplatzierte Mannschaft aus Topf zwei, die wir in unserer Gruppe haben, aber Ghana ist immer voller Talente und hat eine große Geschichte im Weltmeisterschaftsfußball. Auch Panama wird versuchen, das Beste aus seiner Außenseiterrolle zu machen. Niemand darf unterschätzt werden, jeder verdient den größten Respekt, und das können wir zeigen", betonte der 52-Jährige.
Tuchel habe nur Erfahrung mit Gruppenphasen im Champions-League-Format. "Meine Herangehensweise war immer, den größten Respekt zu zeigen und mich voll und ganz darauf zu konzentrieren, die Gruppe zu gewinnen. Es scheint immer schwierig zu sein, wie jetzt in unserer Gruppe, aber wir sind zuversichtlich und werden gut vorbereitet sein, wenn wir ankommen."
Thomas Tuchel: "das ist das Ergebnis, mit dem wir jetzt leben müssen"
Auf dem Papier ist Kroatien der schwierigste Gegner für England in der Gruppenphase, da der europäische Rivale in der Weltrangliste sechs Plätze hinter den Three Lions auf Platz 10 liegt. Zum Vergleich: Panama liegt auf Rang 30, Ghana auf Platz 72. Während manche Teams vielleicht einen leichteren Auftakt bevorzugt hätten, zeigte Tuchel keinerlei Präferenz für einen bestimmten Gegner: "Ich hatte keine Präferenz, denn warum sollte ich mir Gedanken machen? Ich kann das nicht beeinflussen. Die Legenden haben die Auslosung vorgenommen, und das ist das Ergebnis, mit dem wir jetzt leben und umgehen müssen."
England wird voraussichtlich am 17. Juni in Toronto (Kanada) oder Dallas (USA) in seinem WM-Auftaktspiel auf Kroatien treffen. Zuvor müssen die Three Lions noch einige Freundschaftsspiele für Anfang 2026 bestätigen, um sich auf das Großereignis vorzubereiten.
