"Wir hätten es auch ohne all das machen können": Thomas Tuchel stört sich an Inszenierung rund um Donald Trump bei der Auslosung für die WM 2026

Am Freitag erfuhr die Fußballwelt, wer in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft gegen wen spielen wird. England trifft in der ersten Runde des Turniers auf den Finalisten von 2018, Kroatien. Für die Zuschauer dauerte es jedoch eine Ewigkeit, bis die Länder in Washington D.C. tatsächlich ausgelost wurden. Zu Beginn der Zeremonie erhielt US-Präsident Donald Trump den ersten FIFA-Friedenspreis, den FIFA-Präsident Gianni Infantino für eine Person vergibt, die "außergewöhnliche und bemerkenswerte Maßnahmen für den Frieden ergriffen" und "Menschen auf der ganzen Welt vereint" hat. Trump erhielt eine große goldene Trophäe, eine Medaille und eine Urkunde.

Tuchel zeigte sich von der Zeremonie wenig beeindruckt: "Ich mag es nicht, aber wir hätten es auch ohne all das machen können. Ich brauche das nicht. Aber natürlich ist es eine riesige Bühne und große Unterhaltung. Mir war sehr wohl bewusst, dass es heute nicht um tiefgreifende Einblicke in den Fußball geht.", sagte er gegenüber BBC Sport.