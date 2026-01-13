"Wir erwarten natürlich 30 Tore": Misere von Serhou Guirassy erinnert Nico Schlot

Guirassy nahm er wohl auch aufgrund seiner Erfahrungen in Schutz. "Er hat nicht immer schlecht gespielt. Das muss man ein bisschen relativieren. Er ist Stürmer, er hat seine Tore nicht gemacht. Wir erwarten aber auch viel, wir erwarten natürlich 30 Tore. Aber es ist nicht leicht als Stürmer. Du hast manchmal schwere Phasen. Da muss man durch", sagte Schlotterbeck und betonte: "Serhou ist ein Weltklasse-Stürmer. Ich glaube schon, dass es den Knoten gelöst hat. Dann wird er in den nächsten Wochen der Serhou sein, den wir alle lieben."

Den Treffer zum 1:0 erzielte Schlotterbeck zudem höchstpersönlich nach einem Eckball. Kurz zuvor habe es einen "kurzen Austausch" mit Fabio Silva, der Guirassy in der Startelf ersetzte, gegeben. "Weil irgendeiner nicht auf der Position war. Ich wollte wissen wer. Er meinte, er steht richtig. Dann meinte ich: 'Mach deine Arbeit.' Mein Englisch ist zwar nicht so gut, aber er hat es verstanden", sagte Schlotterbeck.