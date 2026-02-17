Trainer Okan Buruk vom türkischen Meister Galatasaray Istanbul hofft weiter auf eine Verpflichtung von Inter Mailands Mittelfeldregisseur Hakan Calhanoglu.
"Wir erwarten ihn mit offenen Armen": Galatasaray will den nächsten Top-Star an Land ziehen
In der Gazzetta dello Sport machte Buruk unmissverständlich klar: "Ich kenne Hakan seit 15 Jahren, er ist ein Fan von Gala und unsere Fans würden ihn gerne hier sehen. Sagen wir mal so: Wir erwarten ihn mit offenen Armen."
Galatasaray, das im vergangenen Sommer unter anderem Victor Osimhen fix verpflichtete und Leroy Sane sowie Ilkay Gündogan in die Süper Lig holte, buhlte vor dieser Spielzeit bereits um Calhanoglu. Allerdings vergeblich. Angeblich scheiterte der Transfer am Ende daran, dass sich Gala und Inter nicht auf eine Ablöse für den 32-Jährigen verständigen konnten. So soll Inter 30 Millionen Euro gefordert haben, während der türkische Meister nur die Hälfte bezahlen wollte.
Calhanoglus angeblicher Wechselwille mündete damals in einem öffentlichen Zwist mit Kapitän Lautaro Martinez, der öffentlich nach dem Achtelfinal-Aus bei der Klub-WM meckerte: "Wer nicht bleiben will, kann gehen." Klubpräsident Giuseppe Marotta bestätigte, dass Martinez mit seinen Aussagen Calhanoglu gemeint habe. Der Kritisierte konterte später mit einem Statement bei Social Media, erst ein Telefonat der beiden Streithähne beendete den Zoff.
- Getty
Hakan Calhanoglu steht bei Inter bis 2027 unter Vertrag
Calhanoglus Vertrag beim Spitzenreiter der Serie A läuft noch bis 2027. Die Nerazzurri verpflichteten ihn 2021 ablösefrei vom Lokalrivalen Milan. Seitdem ist er im zentralen Mittelfeld Inters unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger.
Im Inter-Dress gewann der gebürtige Mannheimer, der in Deutschland für den Karlsruher SC, den HSV und Bayer Leverkusen spielte, unter anderem den Scudetto und zweimal die Coppa Italia.
Calhanoglu debütierte im Herbst 2013 für die türkische A-Nationalmannschaft. Kurz zuvor war Buruk dort noch Assistenztrainer. Mittlerweile steht der gebürtige Mannheimer bei 102 Länderspielen (22 Tore) und ist Kapitän des WM-Playoff-Teilnehmers.
Hakan Calhanoglus Bilanz bei Inter:
- Einsätze: 205
- Tore: 46
- Assists: 36
- Gelbe Karten: 39
- Titel: 6