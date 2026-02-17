"Wir erwarten ihn mit offenen Armen": Galatasaray will den nächsten Top-Star an Land ziehen

In der Gazzetta dello Sport machte Buruk unmissverständlich klar: "Ich kenne Hakan seit 15 Jahren, er ist ein Fan von Gala und unsere Fans würden ihn gerne hier sehen. Sagen wir mal so: Wir erwarten ihn mit offenen Armen."

Galatasaray, das im vergangenen Sommer unter anderem Victor Osimhen fix verpflichtete und Leroy Sane sowie Ilkay Gündogan in die Süper Lig holte, buhlte vor dieser Spielzeit bereits um Calhanoglu. Allerdings vergeblich. Angeblich scheiterte der Transfer am Ende daran, dass sich Gala und Inter nicht auf eine Ablöse für den 32-Jährigen verständigen konnten. So soll Inter 30 Millionen Euro gefordert haben, während der türkische Meister nur die Hälfte bezahlen wollte.

Calhanoglus angeblicher Wechselwille mündete damals in einem öffentlichen Zwist mit Kapitän Lautaro Martinez, der öffentlich nach dem Achtelfinal-Aus bei der Klub-WM meckerte: "Wer nicht bleiben will, kann gehen." Klubpräsident Giuseppe Marotta bestätigte, dass Martinez mit seinen Aussagen Calhanoglu gemeint habe. Der Kritisierte konterte später mit einem Statement bei Social Media, erst ein Telefonat der beiden Streithähne beendete den Zoff.