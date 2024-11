Nations League: Was passiert bei Punktgleichheit?

Die letzte Länderspielpause 2024 steht an, in der Nations League fallen die Entscheidungen. Was gibt den Ausschlag, falls zwei Teams punktgleich sind?

Die entscheidende Phase der Vorrunde in der Nations League steht an. An den kommenden beiden Spieltagen entscheiden sich die Kämpfe um den Aufstieg, gegen den Abstieg und um die Tickets für die Finalrunde.

Das Ganze läuft so: 54 Mannschaften verteilen sich auf vier Ligen. In den Ligen A, B und C spielen 16 Mannschaften in jeweils vier Vierergruppen, während in Liga D die restlichen sechs Mannschaften in zwei Gruppen mit je drei Mannschaften eingeteilt sind. Die Zuteilung der Mannschaften erfolgt auf der Grundlage der Rangliste der vorangegangenen Ausgabe, was bei Bedarf auch eine Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen kann.

Alle Mannschaften bestreiten Heim- und Auswärtsspiele, um ihre Platzierung in den jeweiligen Gruppen der Ligen zu ermitteln, wobei die Mannschaften der Ligen A, B und C jeweils sechs Spiele bestreiten, mit Ausnahme der Liga D, in der die Mannschaften vier Spiele in der Gruppenphase bestreiten.

Nun wird es also die letzten beiden Spieltage geben und anschließend wissen wir, wer sich künftig in welcher Liga wiederfindet und wer noch eine Chance auf den Gewinn des Titels hat.