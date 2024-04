CR7 ist einer der besten Torjäger der Geschichte. Auch bei Europameisterschaften netzte er regelmäßig.

Cristiano Ronaldo hat während seiner Laufbahn eine ganze Menge Rekorde gebrochen. Der portugiesische Starstürmer von Al-Nassr ist auch bei Europameisterschaften in vielen Disziplinen das Maß aller Dinge. Im Sommer nimmt der 39-Jährige in Deutschland an seiner sechsten Endrunde teil.

Ronaldo ist nicht nur mit 25 Einsätzen bei Europameisterschaften der Rekordspieler, er ist auch der Spieler mit den meisten Treffern.

GOAL verrät, wie häufig CR7 bei einer EM genetzt hat.