Harry Kane haftet weiterhin der Makel an, noch keinen Titel gewonnen zu haben. Dazu gehören auch mehrere verlorene Endspiele.

Gewinnt Harry Kane am Sonntag (14. Juli) in Berlin den ersten großen Titel seiner Karriere als Fußballer? Oder kassiert er seine nächste Niederlage in einem Finale?

Kane und seine Engländer treffen im Endspiel der EM 2024 am Sonntagabend auf Spanien. Bei einem Triumph wäre der Stürmerstar des FC Bayern am allerersten EM-Titel Englands überhaupt beteiligt.

Es könnte aber auch eine weitere Niederlage für Kane in einem großen Endspiel werden. Denn der 30-Jährige hat schon einige Finals verloren.