München ist 2025 der Austragungsort des Champions-League-Finales. Hier erfahrt ihr, wie oft das Königsklassen-Endspiel schon in München stattfand.

Am 31. Mai 2025 ist München Gastgeber der beiden besten Vereinsmannschaften in Europa. Dann steigt in der Allianz Arena das Finale der Champions League 2024/25.

Die UEFA hat das Champions-League-Finale in der Vergangenheit schon des Öfteren in die bayrische Landeshauptstadt vergeben.

GOAL schlüsselt auf, wie oft das Champions-League-Finale bereits in München stattfand.