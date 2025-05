Zu Thierry Henrys aktiven Zeiten gab es die Auswärtorregel noch. Dem Franzosen gefiel es damals besser.

Der ehemalige französische Weltklassestürmer Thierry Henry ist kein Fan davon, dass die Auswärtstorregel in den UEFA-Wettbewerben abgeschafft wurde. Das 3:3 von Inter Mailand bei seinem Ex-Klub FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bestärkte ihn am Mittwochabend in seiner Ansicht.