Wie kann man sich über die Nations League für die WM 2026 qualifizieren?

Wie man sich über die Nations League für die WM 2026 qualifizieren kann und was es dafür braucht. Hier erhaltet Ihr alle Infos.

Die WM 2026 bringt viele Neuerungen mit sich – und das in allen Belangen. Erstmals gibt es drei Gastgeber (USA, Kanada, Mexiko), dazu kommen ein Rekordfeld mit 48 Teams und erstmals 16 Startplätze für Europa. Das führt zu höheren Chancen auf ein Endrunden-Ticket, doch wie genau qualifiziert man sich? Und welche Rolle spielt die Nations League? GOAL bringt für Euch Licht ins System – klar, direkt und verständlich.

Die UEFA schickte 54 Teams in die Quali – diese messen sich in zwölf Gruppen, teils mit vier und teils mit fünf Mannschaften. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM. Aber was passiert mit den Zweiten? Und was mit jenen, die auf dem Papier stark sind, aber nicht die direkte Quali packen? Genau hier kommt die Nations League ins Spiel.

GOAL erklärt Euch, wie man sich über die UEFA Nations League für die WM 2026 qualifizieren kann.