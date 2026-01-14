Mit einem alles andere als selbstverständlichen Treffer hat Serge Gnabry für den FC Bayern München in Köln für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Die Art und Weise führte anschließend zu einem Vergleich mit Mesut Özil.
Wie einst Mesut Özil? Serge Gnabry erzielt Zaubertor beim Sieg des FC Bayern München in Köln
Serge Gnabry: "Der erste Touch war genauso gewollt"
Gnabry verwertete ein Zuspiel von Michael Olise aus spitzem Winkel über Effzeh-Keeper Marvin Schwäbe vorbei kurz vor der Pause (45.+5.) per Aufsetzer zum 1:1, nachdem Linton Maina die Hausherren in Führung gebracht hatte. Min-Jae Kim und Lennart Karl trafen ebenfalls beim 3:1-Sieg der Bayern.
Bei DAZN auf die Szene angesprochen, erklärte Gnabry zunächst: "Der erste Touch war genauso gewollt, dass er dann so reingeht, ist dann sehr gut gemacht." Auf Nachfrage, ob er sich dabei an Mesut Özil erinnerte, räumte der 30-Jährige ein: "Das ist ein guter Vergleich, aber in dem Moment habe ich ehrlicherweise gar nicht so viel nachgedacht, sondern einfach versucht, den Ball noch irgendwie in die Mitte zu bringen. Dass er so reingeht, ist dann schön."
Özil machte sich in seiner erfolgreichen Karriere für unter anderem Real Madrid und den FC Arsenal - dort auch eine Zeit lang gemeinsam mit Gnabry - vor allem einen Namen als Vorlagengeber. Einer seiner Spezialitäten war der sogenannte "Bounce-Pass", bei dem er dem Ball durch das Abkippen seines Fußgelenks einen Drall verpasste, seine Gegenspieler durch den daraus resultierenden Aufpraller überlistete und den Ball genau in den Lauf seines Mitspielers lenkte. Gnabry traf den Ball bei seinem Tor hingegen mit dem Spann - und nicht wie von Özil praktiziert mit der Innenseite.
- Getty
Serge Gnabry winkt neuer Vertrag beim FC Bayern
Für Gnabry war es das bereits sechste Tor in dieser Spielzeit. Zudem steuerte er in wettbewerbsübergreifend 22 Partien acht Assists bei. Insbesondere zu Saisonbeginn hatte der gebürtige Stuttgarter mit guten Auftritten und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor geglänzt, ehe seine Ausbeute nach einer kurzen Verletzungspause etwas abbaute. In seinen vergangenen drei Bundesliga-Einsätzen, inklusive des Köln-Spiels, war er aber an drei Treffern direkt beteiligt.
Seine starken Leistungen dürften für Gnabry in einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags münden. Dem Vernehmen nach winkt ihm ein leistungsbezogenes Arbeitspapier, das bis 2028 datiert sein soll. Sein aktuelles Grundgehalt von kolportierten 18 Millionen Euro dürfte sinken.
Laut einem Bericht des kickerwürde ein Teil der Münchner Verantwortlichen mit einer Offerte an Gnabry aber gerne noch etwas warten und stattdessen die Entwicklung im weiteren Saisonverlauf verfolgen. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sollen hingegen eine zeitnahe Vertragsverlängerung befürworten. Bei Ausgaben bis zu 50 Millionen Euro hat die sportliche Führung aber relativ uneingeschränkten Handlungsspielraum.
Leistungsdaten von Serge Gnabry in dieser Saison
- Spiele: 22
- Tore: 6
- Assists: 8