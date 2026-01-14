Wie einst Mesut Özil? Serge Gnabry erzielt Zaubertor beim Sieg des FC Bayern München in Köln

Gnabry verwertete ein Zuspiel von Michael Olise aus spitzem Winkel über Effzeh-Keeper Marvin Schwäbe vorbei kurz vor der Pause (45.+5.) per Aufsetzer zum 1:1, nachdem Linton Maina die Hausherren in Führung gebracht hatte. Min-Jae Kim und Lennart Karl trafen ebenfalls beim 3:1-Sieg der Bayern.

Bei DAZN auf die Szene angesprochen, erklärte Gnabry zunächst: "Der erste Touch war genauso gewollt, dass er dann so reingeht, ist dann sehr gut gemacht." Auf Nachfrage, ob er sich dabei an Mesut Özil erinnerte, räumte der 30-Jährige ein: "Das ist ein guter Vergleich, aber in dem Moment habe ich ehrlicherweise gar nicht so viel nachgedacht, sondern einfach versucht, den Ball noch irgendwie in die Mitte zu bringen. Dass er so reingeht, ist dann schön."

Özil machte sich in seiner erfolgreichen Karriere für unter anderem Real Madrid und den FC Arsenal - dort auch eine Zeit lang gemeinsam mit Gnabry - vor allem einen Namen als Vorlagengeber. Einer seiner Spezialitäten war der sogenannte "Bounce-Pass", bei dem er dem Ball durch das Abkippen seines Fußgelenks einen Drall verpasste, seine Gegenspieler durch den daraus resultierenden Aufpraller überlistete und den Ball genau in den Lauf seines Mitspielers lenkte. Gnabry traf den Ball bei seinem Tor hingegen mit dem Spann - und nicht wie von Özil praktiziert mit der Innenseite.