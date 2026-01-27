Widersprüchliche Berichte zu Deadline für Dayot Upamecano: Greift der FC Bayern München jetzt durch?

Auch Sportdirektor Jan-Christian Dreesen erhöhte zuletzt öffentlich den Druck. "Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber", sagte er laut t-online beim Besuch des Fanclubs "De roud-weissen Neifinger". "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben", betonte er und erklärte, dass Bayern sein Angebot nun nicht mehr nachbessern werde.

Der deutsche Meister will Upamecano unbedingt halten, zuletzt soll der Innenverteidiger jedoch hohe Gehaltsforderungen gestellt haben. "Das Ganze darf sich jetzt auch nicht mehr so lange ziehen", unterstrich Dreesen seine Forderung nach einem zeitnahen Festlegen Upamecanos.