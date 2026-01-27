Der FC Bayern München hält im Poker um Dayot Upamecanos Zukunft den Druck aufrecht.
Widersprüchliche Berichte zu Deadline für Dayot Upamecano: Greift der FC Bayern München jetzt durch?
Poker um Dayot Upamecanos Zukunft: Gibt es eine Deadline?
Nach Informationen von Sky gibt es zwar keine feste Deadline für eine Entscheidung des Franzosen, spätestens bis zum Ende des Transferfensters am 2. Februar wollen die Verantwortlichen jedoch Klarheit darüber, ob er seinen bis Sommer laufenden Vertrag verlängert oder nicht. "Wir warten auf eine Antwort von Upamecano", wird Sportvorstand Max Eberl zitiert.
Die Bild-Zeitung berichtet derweil sehr wohl von einer Deadline. Demnach müsse sich Upamecano bis Mitte Februar entscheiden, das seit Weihnachten vorgelegte Angebot werde nicht mehr nachgebessert.
Dreesen erhöhte zuletzt öffentlich den Druck auf Upamecnao
Auch Sportdirektor Jan-Christian Dreesen erhöhte zuletzt öffentlich den Druck. "Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber", sagte er laut t-online beim Besuch des Fanclubs "De roud-weissen Neifinger". "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben", betonte er und erklärte, dass Bayern sein Angebot nun nicht mehr nachbessern werde.
Der deutsche Meister will Upamecano unbedingt halten, zuletzt soll der Innenverteidiger jedoch hohe Gehaltsforderungen gestellt haben. "Das Ganze darf sich jetzt auch nicht mehr so lange ziehen", unterstrich Dreesen seine Forderung nach einem zeitnahen Festlegen Upamecanos.
PSG und Real Madrid angeblich an Upamecano dran
Der Vertragspoker um Upamecanos Zukunft zieht sich seit Monaten. Nach seiner starken Entwicklung sollen mit Paris Saint-Germain und Real Madrid zwei europäische Topklubs Interesse gezeigt haben. Zuletzt deuteten die Zeichen jedoch klarer auf einen Verbleib beim FC Bayern hin - auch wegen Upamecanos Umzug nach Grünwald. Zudem gilt das Interesse von Real Madrid inzwischen als abgekühlt.
Spekulationen, wonach sich Upamecano bereits grundsätzlich für einen Verbleib entschieden habe, wies Eberl am Rande des Bundesligaspiels gegen den FC Augsburg zurück: "Ich weiß nicht, ob es eine Verzögerung gab. Es wurde spekuliert, dass Upa quasi zugesagt hat. Das haben wir nie gesagt. Wir haben gesagt, wir warten auf Upas Antwort. Das ist die einzige, die zählt, und auf die warten wir."
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 28. Januar (21 Uhr): PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 31. Januar (18.30 Uhr): Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar (17.30 Uhr): FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)