Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf? Relegation heute live im Free-TV und im LIVE STREAM

Heute findet das Spiel VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf statt. Doch wo läuft die Relegation zur Bundesliga heute im Free-TV und im LIVE STREAM.

Heute steht das Hinspiel in der Relegation zur Bundesliga auf dem Programm. Hierbei kommt es am Donnerstag zum Derby VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf. Die Begegnung findet im Vonovia Ruhrstadion statt.

Für den VfL Bochum endete die reguläre Saison am Samstag mit einer 1:4-Auswärtsniederlage bei Werder Bremen. Damit verlor die Elf des Interimstrainers Heiko Butscher zum dritten Mal binnen fünf Liga-Auftritten. Nach einem 3:2 gegen die TSG Hoffenheim und einem 4:3 bei Union Berlin waren die Blau-Weißen in eine 0:5-Niederlage gegen Bayer Leverkusen geschlittert.

Fortuna Düsseldorf schloss die reguläre Saison am Sonntag mit einem 3:2 gegen den 1. FC Magdeburg ab. Für die Mannschaft von Daniel Thioune war der Vormonat mit einem 1:1 bei Schalke 04 geendet. Es waren mit einem 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg der siebte Dreier binnen acht Meisterschaftsspielen und ein 1:1 in Kiel gefolgt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf in der Relegation zur Bundesliga.