Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Luzern heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie VfB Stuttgart vs. FC Luzern. Wer zeigt / überträgt das Testspiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen gehen in Hinblick auf die Saison 2024/25 der Bundesliga Testspiele über die Bühne. Im Zuge dessen steigt am Samstag die Partie VfB Stuttgart vs. FC Luzern. Der deutsche Vizemeister gastiert beim Siebten der schweizerischen Super League 2023/24. Die Luzerner Swissporarena fungiert als Schauplatz.

Für den VfB Stuttgart handelt es sich um das zweite Testspiel in der laufenden Vorbereitung. Der erste Auftritt des Vizemeisters fand am Sonntag statt. Hierbei setzte sich das Team von Sebastian Hoeneß gegen Hollenbach mit 8:1 durch.

Der FC Luzern bestreitet seine Generalprobe für den Super-League-Auftakt, zu dem er am 21. Juli Servette Genf empfängt. Die Elf von Mario Frick bestritt bislang drei Testspiele. Nach einem 2:1 gegen SCR Altach und einem 1:1 gegen den FC Schaffhausen kam es am Mittwoch zu einem 2:0 in Cham.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Testspiel VfB Stuttgart vs. FC Luzern.