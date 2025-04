Wer zeigt / überträgt VfB Empor Glauchau vs. Erzgebirge Aue heute im Live Stream und live im TV?

Am Donnerstag findet das Halbfinale VfB Empor Glauchau vs. Erzgebirge Aue statt. Doch könnt Ihr den Sachsenpokal heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Im Halbfinale des Sachsenpokals geht das Duell VfB Empor Glauchau vs. Erzgebirge Aue über die Bühne. Hierbei fordert der Spitzenreiter in der Sachsenliga und den 14. in der 3. Liga heraus. Der Sportpark an der Meeraner Straße fungiert als Kulisse dieser Begegnung.

Die Partien des Viertelfinales im Sachsenpokal gingen Ende März über die Bühne. Der VfB Empor Glauchau setzte sich am 23. März nach der Verlängerung gegen Dresden Laubegast mit 3:2 durch. Damit zog das Team von Nico Quade erstmals ins Halbfinale ein. Für den Landesligisten hatte der Sachsenpokal mit einem 2:1 bei Motor Wilsdruff und mit einem 6:0 bei Kemnitz begonnen. Anschließend hatte der VfB Empor Glauchau im Achtelfinale ein 2:1 gegen den FSV Zwickau gelungen.

Erzgebirge Aue war am 13. Oktober mit einem 2:0 bei Annaberg in den Sachsenpokal gestartet. Einen guten Monat später hatte sich der Drittligist im Achtelfinale bei Tapfer Leipzig mit 7:0 durchgesetzt. Danach entschieden die seit Januar von Jens Härtel trainierten Lila-Weißen am 22. März ihr Viertelfinale beim Chemnitzer FC mit 2:0 für sich.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Halbfinales VfB Empor Glauchau vs. Erzgebirge Aue im Sachsenpokal.