Am Finaltag der Amateure trifft Sandhausen im Endspiel des Landespokal Baden auf den Türkischer SV Pforzheim. GOAL hat alle Infos zur Übertragung.

Am heutigen Samstag, 24. Mai, steigt der Finaltag der Amateure mit 20 Endspielen in den Landespokalen. Für 14.30 Uhr ist das Finale in Baden zwischen dem Drittligisten SV Sandhausen und dem Verbandsligisten Türkischer SV Pforzheim angesetzt.

Als Austragungsort dient die HWH Arena in Eppingen. Pforzheim bezwang im Halbfinale Bruchsal, der SVS schaltete Gommersdorf aus.

GOAL versorgt Euch mit allen wichtigen Infos zum Pokalfinale.