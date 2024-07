Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Spanien im LIVE STREAM und im TV? U19 EM heute live

Heute findet das Spiel Türkei vs. Spanien statt. Doch ab wann und wo könnt Ihr die U19 EM heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Bei der U19-EM 2024 in Nordirland steigen die Partien des zweiten Spieltags in der Gruppe B. Im Zuge dessen findet am Freitag das Aufeinandertreffen Türkei vs. Spanien statt. Die Heimanlage der Crusaders, das Seaview in Belfast, fungiert als Schauplatz.

Die türkische Auswahl startete am Dienstag mit einem 1:2 gegen Frankreich in die U19-EM. Die Elf von Senol Ustaömer hatte als Erster der Gruppe 6 in der Eliterunde ihr siebtes Ticket für eine Gruppenphase gelöst. Im Juni hatten die Mondsterne ein 2:1 gegen Moldau, ein 5:0 gegen Aserbaidschan und ein 3:0 gegen Kasachstan gefeiert.

Das spanische Nationalteam, das seinen zehnten U19-EM-Titel anpeilt, hatte in der Gruppe 1 der Eliterunde den ersten Platz erreicht. Die Elf von José Lana hatte im März ein 1:1 gegen Slowenien, ein 2:1 gegen den Kosovo und am 26. März ein 2:1 in Österreich erreicht. Am Dienstag feierte die Rojita zum Auftakt der Endrunde ein 2:1 gegen Dänemark.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Türkei vs. Spanien bei der U19-EM.