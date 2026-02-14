Wer zeigt / überträgt Trabzonspor vs. Fenerbahce heute im Live Stream und live im TV?

Leider wird es in Deutschland keine Live-Übertragung des Topspiels zwischen Trabzonspor und Fenerbahce geben. Das liegt ganz einfach daran, dass weder ein TV- noch ein Streamingsender in Besitz von Übertragungsrechten an der Süper Lig ist.

Keiner der einschlägigen Sender wie DAZN, Sportdigital, Sport1, Eurosport oder RTL zeigt die türkische Eliteklasse hierzulande. Somit müsst Ihr also auch bei Trabzonspor gegen Fenerbahce auf eine Live-Übertragung verzichten, könnt dafür aber beispielsweise mit einem Live-Ticker auf dem Laufenden bleiben. Auch GOAL hat einen solchen im Programm, HIER kommt Ihr direkt dorthin.