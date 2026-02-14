Der Drittplatzierte Trabzonspor lädt am Samstagabend (14. Februar) den Zweiten Fenerbahce zum Topspiel der türkischen Süper Lig. Die Partie beginnt um 18 Uhr - wird es in Deutschland eine Übertragung im Livestream oder live im TV geben? In diesem Artikel erfahrt Ihr es.
Wer zeigt / überträgt Trabzonspor vs. Fenerbahce heute im Live Stream und live im TV?
Leider wird es in Deutschland keine Live-Übertragung des Topspiels zwischen Trabzonspor und Fenerbahce geben. Das liegt ganz einfach daran, dass weder ein TV- noch ein Streamingsender in Besitz von Übertragungsrechten an der Süper Lig ist.
Keiner der einschlägigen Sender wie DAZN, Sportdigital, Sport1, Eurosport oder RTL zeigt die türkische Eliteklasse hierzulande. Somit müsst Ihr also auch bei Trabzonspor gegen Fenerbahce auf eine Live-Übertragung verzichten, könnt dafür aber beispielsweise mit einem Live-Ticker auf dem Laufenden bleiben. Auch GOAL hat einen solchen im Programm, HIER kommt Ihr direkt dorthin.
Spiel Trabzonspor vs. Fenerbahce Wettbewerb Süper Lig, 22. Spieltag Datum Samstag, 14. Februar, 18 Uhr Übertragung im Livestream - Übertragung live im TV -
Trabzonspor vs. Fenerbahce heute live: Die aktuelle Lage der Klubs
Trabzonspor um Torjäger Paul Onuachu und Spielmacher Ernest Muci spielt eine gute Saison und hat sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Aus den vier zurückliegenden Ligaspielen sammelte die Mannschaft von Trainer Fatih Tekke zehn Punkte und will nun auch gegen Fener nachlegen. Bei einem Heimsieg würde Trabzon bis auf einen Punkt an die Istanbuler heran rücken.
Fenerbahce, das vor kurzem mit der Verpflichtung von N'Golo Kante für Schlagzeilen sorgte, braucht indes dringend drei Punkte, um an Spitzenreiter Galatasaray dranzubleiben. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Stadtrivalen drei Zähler, mit 16 Punkten aus den letzten sechs Ligapartien ist Fener gut in Form.