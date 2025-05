Wer zeigt / überträgt Trabzonspor vs. Galatasaray heute im Live Stream und live im TV?

Heute steigt die Partie Trabzonspor vs. Galatasaray. Doch wer zeigt / überträgt die Süper Lig heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der türkischen Süper Lig finden die Partien des 35. Spieltags statt. Hierbei steht am Samstag unter anderem das Aufeinandertreffen Trabzonspor vs. Galatasaray auf dem Programm. Der Weinrot-Hellblauen und die Löwen, die bisher 46 und 83 Punkte holten, treten im Papara Park gegeneinander an.

Für Trabzonspor kommt das Heimspiel gegen Galatasaray fünf Tage nach einem 1:1 bei Kasimpasa. In der jüngsten Partie im Papara Park hatten die Weinrot-Hellblauen mit einem 4:3 gegen Alanyaspor den vierten Sieg binnen sechs Auftritten unter Fatih Tekke gefeiert. Nach dem zweiten Punktverlust in dieser Phase, einem 1:4 bei Fenerbahce, hatte Trabzonspor zuerst ein 2:0 gegen Rizespor sowie ein 1:0 bei Adana Demirspor erreicht.

Galatasaray gewann exemplarisch sechs seiner bislang letzten sieben Süper-Liga-Partien. Die einzige Ausnahme, ein 1:2 im Istanbuler Derby gegen Besiktas am 29. März, war nach einem 2:1 bei Alanyaspor und einem 4:0 gegen Antalyaspor geschehen. Anschließend fädelte das Team von Okan Buruk bisher vier Dreier ein. Nach zwei 2:0 bei Samsunspor sowie gegen Bodrum FK gelangen zuletzt ein 5:1 bei Eyüpspor und am 3. Mai ein 4:1 gegen Sivasspor.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Trabzonspor vs. Galatasaray.