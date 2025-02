Wer zeigt / überträgt Super Bowl live? Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs im LIVE STREAM und live im Free TV

Am Sonntag findet der Super Bowl LIX statt. Doch wo läuft Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs im TV und Livestream?

Am Sonntag dient New Orleans als Schauplatz des Super Bowls. Hierbei duellieren sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs. Das Endspiel der NFL 2024 geht im Caesars Superdome über die Bühne.

Der Super Bowl live bei DAZN

Die Kansas City Chiefs stellen beim Super Bowl LIX den Titelverteidiger dar. Das Team von Andy Reid hatte am 11. Februar 2024 in Las Vegas die San Francisco 49ers mit 25:22 bezwungen. Damit hatte es zum fünften Mal bei einem Super Bowl triumphiert. Am 26. Januar gewann es das AFC Championship Game gegen die Buffalo Bills mit 32:29. Die Philadelphia Eagles peilen nach jenem in der NFL 2017 den zweiten Titel beim Super Bowl an. Die Mannschaft von Nick Sirianni setzte sich am 26. Januar im NFC Championship Game gegen die Washington Commanders mit 55:23 durch.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Super Bowl LIX.