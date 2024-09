RTL, ProSieben oder Sat.1? Wer zeigt / überträgt Stefan Raab vs. Regina Halmich live im Free TV und im LIVE STREAM?

TV-Legende Stefan Raab kehrt für einen ganz besonderen Boxkampf ins Fernsehen zurück. Wer überträgt das Event live?

Ende des Jahres 2015 hatte Stefan Raab seine TV-Karriere mit einer letzten Ausgabe seiner berühmten Show "TV Total" beendet. Seither war die Entertainment-Legende nicht mehr im Fernsehen zu sehen, Raab zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Doch am Samstag (14. September) kommt er für einen ganz großen Auftritt wieder zurück: Dann wird Raab im PSD Bank Dome zu Düsseldorf zur Revanche gegen die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich antreten.

Raab und Halmich haben bisher zweimal gegeneinander geboxt: Sowohl im März 2001 als auch sechs Jahre später im März 2007 behielt jeweils Halmich nach Punkten die Oberhand. Kann sich Raab diesmal möglicherweise durchsetzen und seine Gegnerin bezwingen?

Ob es so weit kommt, könnt Ihr am Samstag live im Free-TV verfolgen! RTL überträgt Stefan Raab vs. Regina Halmich nämlich live und frei empfangbar im Fernsehen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr - wann genau der Kampf startet, ist nicht bekannt.

Ihr könnt den Fight jedenfalls auch im LIVE-STREAM schauen, wenn Ihr gerade keinen Fernseher zur Hand habt. RTL+, der Streamingdienst von RTL, ist hier die richtige Anlaufstelle. Um live im Stream dabei zu sein, benötigt Ihr jedoch ein Abo bei RTL+.