"Im Fernsehen sieht das viel schlimmer aus, als es war": Hat Regina Halmich Stefan Raab die Nase gebrochen?

Im Frühjahr 2001 boxten Stefan Raab und Regina Halmich erstmals gegeneinander - mit einem schmerzhaften Andenken für die TV-Legende.

Am Samstag, den 14. September, steht ein riesiges TV-Event an: Fernseh-Legende Stefan Raab tritt zu einem Boxkampf gegen die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich an.

Raab, durch seine Late-Night-Show TV Total berühmt geworden, war seit Dezember 2015 nicht mehr im TV zu sehen. Nun kehrt er für den Fight gegen Halmich zurück, gegen die er zuvor schon zweimal geboxt hat.

Der erste Kampf ging im März 2001 über die Bühne. Und ja: Damals hat Halmich ihrem Gegner Raab die Nase gebrochen.