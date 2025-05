Wer zeigt / überträgt Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon heute im Live Stream und live im TV?

Heute steigt die Partie Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon. Doch wer zeigt / überträgt die Taca de Portugal heute im LIVE STREAM und live im TV?

Im portugiesischen Pokal, der Taca de Portugal, findet das Finale statt. Genauer gesagt kommt es am Sonntag zum Duell Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon. In diesem Derby trifft der Meister auf den Vizemeister, wobei die Löwen und die Adler 82 und 80 Punkten holten. Das Endspiel geht traditionsgemäß im Estadio Nacional von Oeiras in der Nähe von Lissabon über die Bühne.

Sporting Lissabon fixierte seinen 21. Meistertitel und den Zweiten am Stück am 17. Mai mit einem 2:0 gegen Vitoria Guimaraes. Die seit Ende Dezember von Rui Borges betreute Elf hatte im portugiesischen Pokal zuerst ein 2:1 bei Portimonense, ein 6:0 gegen Amarante und ein 2:1 gegen Santa Clara eingefädelt. Unter dem aktuellen Trainer bezwangen die Löwen bei Gil Vincente mit 1:0 sowie im Halbfinale Rio Ave mit einem Gesamtscore von 4:1.

Für Benfica Lissabon endete die Primeira Liga am 17. Mai mit einem 1:1 bei Sporting Braga. In der Taca de Portugal hatte die Mannschaft von Bruno Lage zuerst gegen Pevidem mit 2:0, gegen Estrela da Amadora mit 7:0 sowie gegen Farense mit 3:1 gewonnen. Anschließend setzen sich die Adler gegen Sporting Braga mit 1:0 und im Halbfinale gegen das Sensationsteam Tirsense mit einem Gesamtscore von 9:0 durch.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon.