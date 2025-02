Wer zeigt / überträgt Skispringen Weltcup Lake Placid heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Im Rahmen des Skispringen Weltcups in Lake Placid steigt ein Einzelwettbewerb. Ab wann könnt Ihr die Durchgänge heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen dient Lake Placid als Schauplatz des Skispringen Weltcups. Hierbei stehen am Samstag auf US-Terrain zwei Durchgänge eines Einzelwettbewerbs auf dem Programm. Diese finden auf dem MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex statt.

Am vergangenen Wochenende gastierte der Weltcup in Willingen. Hierbei setzte sich zweimal der österreichische Führende im Gesamtweltcup, Daniel Tschofenig, durch. Am Samstag waren zudem der Slowene Anze Lanisek sowie mit Maximilian Ortner ein weiterer Österreicher aufs Podest gestiegen. Danach erreichten am Sonntag der Norweger Johann Andre Forfang und der Österreicher Jan Hörl die Plätze zwei und drei.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skispringen Weltcups in Lake Placid.