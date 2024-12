Wer zeigt / überträgt Skispringen Weltcup Engelberg heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Im Rahmen des Skispringen Weltcups in Engelberg steigt ein Einzelwettbewerb. Ab wann könnt Ihr die Durchgänge heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen dient das schweizerische Engelberg als Austragungsort des Weltcups im Skispringen. Hierbei gehen am Samstag zwei Durchgänge eines Einzelwettbewerbs über die Bühne. Die Wettkämpfe finden auf der Gross-Titlis-Schanze statt.

Finde das beste Angebot für dich bei DAZN

Am vergangenen Wochenende traten die deutschen Skispringer in Titisee-Neustadt an – und sie feierten drei Heimerfolge. Zunächst hatten sich Andreas Wellinger sowie Pius Paschke am 13. Dezember bei der Super Team Nacht vor Österreich und Norwegen durchgesetzt. Anschließend triumphierte Paschke in beiden Einzelwettbewerben. Am Sonntag gelang ihm das vor dem Österreicher Michael Hayböck und dem Norweger Kristoffer Eriksen Sundal.

Paschke holte sich in den bisherigen acht Einzelspringen fünfmal den ersten Platz. Zudem stieg er jeweils einmal als Zweiter sowie einmal als Dritter aufs Podest. Der 34-Jährige lacht mit 476 Punkten von Spitze des Weltcups. Dahinter halten die Österreicher Daniel Tschofenig und Jan Hörl bei respektive 380 und 366 Zählern.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skispringen Weltcups in Engelberg.