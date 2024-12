Wer zeigt / überträgt Skispringen heute live? Vierschanzentournee in Garmisch im LIVE STREAM und live im Free TV

Garmisch fungiert heute als Schauplatz der Vierschanzentournee. Wo könnt Ihr Skispringen im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen dient Garmisch als Kulisse der zweiten Station bei der 73. Vierschanzentournee. Am Dienstag (Silvester) geht die Qualifikation für das Neujahrsspringen über die Bühne. Auch in diesem Jahr findet der Wettkampf auf der Großen Olympiaschanze statt.

In der vergangenen Saison stand die 72. Vierschanzentournee auf dem Programm. Am Ende triumphierte der Japaner Ryoyu Kobayashi in der Gesamtwertung – neben ihm schafften es der Deutsche Andreas Wellinger und der Österreicher Stefan Kraft auf das Podium. In Garmisch ließ der Slowene Anze Lanisek Kobayashi sowie Wellinger hinter sich. Pius Paschke, der aktuell stärkste Deutsche im Weltcup 2024/25, erreichte einen soliden zehnten Platz.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung der Skispringen Vierschanzentournee in Garmisch.