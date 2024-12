Wer zeigt / überträgt Skispringen Vierschanzentournee (Oberstdorf) heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

In Oberstdorf beginnt die Vierschanzentournee 2024/25. Ab wann könnt Ihr die Durchgänge heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Dieses Wochenende startet in Bayern die Vierschanzentournee 2024/25. Am Sonntag stehen der erste Wertungsdurchgang und das Finale des Einzelwettbewerbs auf dem Programm. Traditionell bilden die Orlen Arena Oberstdorf Allgäu und die hiesige Große Schattenbergschanze die Kulissen für das Event.

In der Skisprung-Saison 2023/24 ging die 72. Vierschanzentournee über die Bühne. Letztlich hatte der Japaner Ryoyu Kobayashi in der Gesamtwertung die Nase vorn. Zudem stiegen der Deutsche Andreas Wellinger und der Österreicher Stefan Kraft aufs Podest. Zum Auftakt in Oberstdorf setzte sich Wellinger vor Kobayashi und Kraft durch. Der mit Abstand beste Deutsche im Weltcup 2024/25, Pius Paschke, belegte auf der Großen Schattenbergschanze den elften Platz.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung der Skispringen Vierschanzentournee in Oberstdorf.