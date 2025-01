Wer zeigt / überträgt Skispringen heute live? Vierschanzentournee Springen in Bischofshofen im LIVE STREAM und live im Free TV

In Bischofshofen endet die Vierschanzentournee. Auf welchem Sender könnt Ihr Skispringen heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In Österreich steigt die letzte Station der 73. Vierschanzentournee. Am Montag finden in Bischofshofen der erste Wertungsdurchgang und das Finale des Einzelwettbewerbs statt. Die Paul-Außerleitner-Schanze stellt die Kulisse für die Veranstaltung dar.

Finde das beste Angebot für dich bei DAZN

In der Skisprung-Saison 2023/24 holte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi den Gesamtsieg bei der 72. Vierschanzentournee. Der Deutsche Andreas Wellinger und der Österreicher Stefan Kraft landeten auf dem dritten und auf dem zweiten Platz. Beim letzten Wettkampf in Bischofshofen stiegen Kraft, Kobayashi und der Slowene Anze Lanisek aufs Podest. Pius Paschke erreichte auf der Paul-Außerleitner-Schanze den achten Platz.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung der Skispringen Vierschanzentournee in Bischofshofen.